Кузнец раскрыл причину появления гаргулий на фасаде замка Пугачевой

Москва, 25 августа. Кузнец Денис Аксенов, который ремонтировал замок певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь, рассказал о предназначении гаргулий.

По словам специалиста, металлические фигуры в виде гротескного персонажа выполняют эстетическую функцию. Они никак не влияют на конструкцию усадьбы.

Аксенов подчеркнул, что замок в полном порядке, никаких разрушений там не было. Кузнец добавил, что журналисты раздули сенсацию из косметического ремонта.

«Они имеют чисто декоративно-художественный смысл и подходят под стилистику замка. Никаких разрушений на замке не было. Это полная чушь», — утверждает Аксенов, его слова передает «Пятый канал».

СМИ сообщили, что с помощью гаргулий будет укреплен фасад особняка. Якобы знаменитый дом Пугачевой нужно спасать от разрушения. Идея со сказочными монстрами понравилась супругу певицы Максиму Галкину и он предложил сделать других существ.

Гаргульи используют в готической архитектуре как украшение водосточного желоба. Считается, что гаргульи охраняют дом от непрошенных гостей и отпугивают злых духов.