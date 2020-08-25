Сестра Димы Билана чуть не утонула на съемках собственного клипа

Москва, 25 августа. Младшая сестра певца Димы Билана Анна едва не утонула на съемках собственного клипа. Причиной инцидента стало роскошное тяжелое платье девушки.

Как сообщает «Дни.ру», младшая сестра знаменитого певца решила пойти по его стопам. Девушка вязла себе псевдоним Otana, чтобы не вызывать у слушателей ассоциаций со своим известным братом.

Съемки клипа на новую песню Анны под названием «Утопия» прошли совсем недавно. По сюжету артистке нужно было с разбега прыгать в воду в роскошном платье со шлейфом.

«Приходилось каждый дубль с прыжка падать в воду, на глубине задерживать дыхание, а потом резко выныривать», — рассказала о процессе начинающая певица.

В один из таких заплывов Анна поняла, что запуталась под водой в собственном платье.

«Я стала судорожно искать выход, пытаясь руками помочь себе освободиться от платья. Но под водой это сделать оказалось проблематично», — вспомнила певица.

Анна уже начала тонуть, когда один из членов съемочной группы понял, что с молодой артисткой происходит что-то, не входящее в сценарий клипа. Молодой человек бросился в воду и вытащил певицу на поверхность.

«Когда меня достали из воды, я плохо понимала, что происходит. В голове все кружилось и темнело, пока меня приводили в чувство», — призналась сестра Билана.

Главной идеей еще не вышедшего клипа является психологическая зависимость от соцсетей. Молодая артистка считает важным привлечь внимание общественности к этой проблеме, так как каждый из нас, по ее словам, является в той или иной степени зависимым от виртуального мира.

Ранее ее звездный брат Дима Билан был запечатлен во время выступления с Аллой Пугачевой. Примадонна российской эстрады позирует на фото рядом с Димой в весьма элегантном платье телесного цвета.