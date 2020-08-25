Путин потребовал взять под контроль работу коллекторов в России

Москва, 25 августа. Действия коллекторов в России иногда переходят всякие границы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

По мнению президента, ФССП должна взять ситуацию под контроль.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. <…> То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, <…> это просто переходит иногда всякие границы», — отметил Путин.

Аристов в ответ заявил, что поручение будет выполнено в ближайшее время.

Напомним, в апреле этого года ФССП обратилась к коллекторским агентствам с предложением во время пандемии COVID-19 отказаться от личных контактов с должниками. Помимо этого, ведомство предложило изменить сроки и порядок исполнения гражданами своих обязательств по займам на фоне того, что у ряда россиян могли возникнуть трудности из-за потери работы или снижения заработной платы.