На Украине рассказали о последней надежде Порошенко

Москва, 25 августа. Политическая ситуация на Украине не дает шансов Петру Порошенко выступить против правящих сил. Об этом рассказал директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в День независимости прошел в одном строю с представителями АТО и украинскими националистами. Позже Порошенко выступил с речью, в которой намекнул на скорые политические перемены в стране. Украинский политолог Константин Бондаренко объяснил, что подобные высказывания не более, чем угроза. Эксперт подчеркнул, что в стране нет революционных настроений, а значит у бывшего президента нет возможности как-то повлиять на действующую власть.

«У Порошенко единственная надежда на то, что осенью на выборах в Соединенных Штатах победит Байден. И, соответственно, Порошенко придет к нему и попросит назначить себя любимой женой. То есть это единственное, на что рассчитывает Порошенко», — заключил эксперт.

Если в результате выборов в США на посту президента останется Дональд Трамп, Порошенко придется покинуть страну или уйти на пенсию, добавил Бондаренко. Также политолог подчеркнул, что Владимир Зеленский достаточно уверенно контролирует власть в стране, а его партия «Слуга народа» пользуется доверием граждан, и никакая политическая сила не сможет этого изменить в ближайший год.