Стало известно, почему Матвеев ушел из «Табакерки»

Москва, 25 августа. Уход актера Максима Матвеева из Театра Олега Табакова — это решение самого актера, и договор с ним расторгнут по его инициативе. Об этом рассказал представитель театра.

По его словам, уход актера был ожидаемым, поскольку недавно он переехал в Петербург, из-за чего ушел из МХТ имени Чехова.

«Связано это увольнение с переездом Матвеева в Петербург, и других причин нет», — сказал он в комментарии «АиФ».

Вместе с тем спектакль «Кинастон» Евгения Писарева, где артист играл главного героя, планируется оставить в репертуаре театра. Но придется найти нового человека на роль Эдварда Кинастона. Пока судьба спектакля под вопросом.

Ранее актриса Татьяна Нестеренко написала в своем Instagram, что новый художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков уволил половину труппы. Она крайне негативно высказалась в его адрес, добавив, что для описания ее состояния «есть много матерных слов в русском языке».

Однако оказалось, что артистка Роза Хайруллина, которую Нестеренко причислила к уволенным, на деле оказалась лишь переведена в число приглашенных артистов. Теперь она будет работать по новому договору и с новой оплатой.

Этот август запомнился еще одним театральным скандалом, связанным с уходом из «Современника» Сергея Гармаша. Актер покинул театр, где проработал 36 лет, из-за недовольства политикой нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Он заявил, что решение о назначении Рыжакова было «катастрофичным».