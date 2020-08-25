Захарова рассказала, чем угостили замгоссекретаря США в Москве

Москва, 25 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, чем угощали заместителя главы Госдепартамента США Стивена Бигана, который прибыл на переговоры в российскую столицу.

25 августа в Москву прибыл первый замгоссекретаря США Стивен Биган. В ходе визита Биган встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудят ситуацию в Белоруссии и КНДР, а также вопросы контроля над вооружениями.

«Партнеры приехали. Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве. Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По словам, замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в ходе переговоров Лаврова и Биган белорусская тема будет обсуждаться существенно шире.

По данным источников информационного агентства Reuters, после визита в Москву Стивен Биган направится в Литву, куда после выборов уехала Светлана Тихановская.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила об отказе признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.