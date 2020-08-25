Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Новую российскую подлодку «Цефалопод» назвали предостережением для США

503
0 Оставить комментарий

Новую российскую подлодку «Цефалопод» назвали предостережением для СШАВашингтон, 25 августа. Российские специалисты продолжают разрабатывать беспилотную атомную подлодку, которая получила название «Цефалопод». Журналисты американского военно-политического журнала Military Watch оценили новейшую разработку ВПК РФ. По их мнению, этот подводный аппарат будет опасен для кораблей и субмарин военно-морских сил США. 

Авторы материала напомнили, что на данный момент самым известным беспилотным подводным аппаратом (БПА), созданным в России, является «Посейдон». Речь идет о так называемой «ядерной торпеде», которая способна двигаться под водой со скоростью более 200 километров в час. Боевой комплекс оснащен ядерными зарядами, способными уничтожить военную инфраструктуру или морскую группировку кораблей противника, пишет «ПолитРоссия».

Новую российскую подлодку «Цефалопод» назвали предостережением для США

Однако, как отмечают журналисты Military Watch, на вооружении Военно-морского флота РФ может появиться система, которая может быть гораздо опаснее «Посейдона». Боевой подводный комплекс «Цефалопод» может выполнять функцию «дрона-убийцы» для вражеских субмарин. Он способен незаметно подкрадываться к кораблям и подлодкам противника и наносить удар специальными мини-торпедами.

На Западе новейший российский беспилотный подводный аппарат уже прозвали «охотником» за подлодками. «Цефалопод» способен выполнять различные боевые операции, а также применяться в непосредственной близости от баз противника. БПА обладает всем необходимым оборудованием и боевыми системами, чтобы использоваться для сопровождения российский субмарин-ракетоносцев.

В Military Watch также обратили внимание, что российский «Цефалопод» может применяться в качестве альтернативы боевым субмаринам, выполняя роль подводного сдерживателя для США. Беспилотник способен представлять симметричную угрозу для американских атомных подводных лодок, дополняя другие российские программы. 

Ранее доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев прокомментировал испытания танка «Армата» в беспилотном режиме. Он заметил, что эта разработка будет полезна как в масштабных конфликтах, так и при охране военных объектов.

Новости партнеров