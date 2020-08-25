Новую российскую подлодку «Цефалопод» назвали предостережением для США

Вашингтон, 25 августа. Российские специалисты продолжают разрабатывать беспилотную атомную подлодку, которая получила название «Цефалопод». Журналисты американского военно-политического журнала Military Watch оценили новейшую разработку ВПК РФ. По их мнению, этот подводный аппарат будет опасен для кораблей и субмарин военно-морских сил США.

Авторы материала напомнили, что на данный момент самым известным беспилотным подводным аппаратом (БПА), созданным в России, является «Посейдон». Речь идет о так называемой «ядерной торпеде», которая способна двигаться под водой со скоростью более 200 километров в час. Боевой комплекс оснащен ядерными зарядами, способными уничтожить военную инфраструктуру или морскую группировку кораблей противника, пишет «ПолитРоссия».

Однако, как отмечают журналисты Military Watch, на вооружении Военно-морского флота РФ может появиться система, которая может быть гораздо опаснее «Посейдона». Боевой подводный комплекс «Цефалопод» может выполнять функцию «дрона-убийцы» для вражеских субмарин. Он способен незаметно подкрадываться к кораблям и подлодкам противника и наносить удар специальными мини-торпедами.

На Западе новейший российский беспилотный подводный аппарат уже прозвали «охотником» за подлодками. «Цефалопод» способен выполнять различные боевые операции, а также применяться в непосредственной близости от баз противника. БПА обладает всем необходимым оборудованием и боевыми системами, чтобы использоваться для сопровождения российский субмарин-ракетоносцев.

В Military Watch также обратили внимание, что российский «Цефалопод» может применяться в качестве альтернативы боевым субмаринам, выполняя роль подводного сдерживателя для США. Беспилотник способен представлять симметричную угрозу для американских атомных подводных лодок, дополняя другие российские программы.

Ранее доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев прокомментировал испытания танка «Армата» в беспилотном режиме. Он заметил, что эта разработка будет полезна как в масштабных конфликтах, так и при охране военных объектов.