Депутаты Рады поругались из-за нового герба Украины

Киев, 25 августа. Депутаты Верховной рады поругались из-за разработки большого государственного герба Украины. По мнению некоторых парламентариев, стране достаточно того герба, который есть сейчас, передает «ПолитНавигатор».

Проблема в том, что сейчас на Украине существует только малый государственный герб — трезубец. В связи с этим комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять постановление об объявлении конкурса эскизов на разработку большого государственного герба. Об этом рассказал глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко, отметив, что он тоже поддерживает постановление о конкурсе.

Некоторые депутаты Верховной рады при этом засомневались, что Украине вообще нужен еще один герб. Парламентарии считают, что трезубец может оставаться единственным государственным символом страны.

«Я выступаю под государственным гербом Украины — трезубцем, гербом Владимира Великого, княжеского периода. <…> Вот тут, слева, где сейчас сидит фракция «Слуги народа», сидели коммунисты. Их было много, именно потому трезубец не утвердили как единственный государственный герб, потому что они хотели размывать государственные символы и советчину впихивать в большой герб», — заявил депутат Иван Крулько.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас коммунистов в зале нет, поэтому можно собрать подписи и внести изменения в конституцию, утвердив трезубец единственным государственным гербом, который «объединяет всю Украину». С этим мнением согласился бывший глава Украинского института национальной памяти, депутат Владимир Вятрович.

«Откуда взялась идея большого герба? Она появилась потому, что коммунистам очень не нравился трезубец как националистический символ, и они хотели что-то добавить в него. Не знаю, может быть, серп и молот», — заявил украинский парламентарий.

Он также напомнил, что конкурс на разработку большого герба проводился уже три раза. По мнению Вятровича, трезубец может выступать и большим гербом, так как именно под ним сражаются нынешние военнослужащие ВСУ.

Ранее на самом высоком флагштоке Украины, установленном ко Дню независимости, разместили кривой герб. Украинцы иронично высказались по поводу этого казуса в соцсетях.