Александров рассказал о «неприятном сюрпризе» для США в противостоянии с РФ

В дуальной ситуации с американской субмариной российская неатомная подводная лодка одержит победу. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Такова была его реакция на сообщение Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) о том, что Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения.

«В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано», — отмечается в заявлении ФСВТС.

Военный эксперт Михаил Александров считает возможное военное сотрудничество Москвы и Пекина «отрадным фактом». По его словам, раньше такого не было, чтобы Россия в военной области кооперировалась с Китаем. Подобный опыт у страны есть только с Индией, когда ей продали лицензию на производство российских самолетов и танков.

«Взаимодействие с Китаем — это, видимо, новый шаг. Наверное, китайцы увидели, что у нас неплохие результаты сотрудничества с Индией. Они надеются получить от нас какие-то технологии, — заявил Александров. — При этом у нас только одна проблема с подводными лодками – это воздухонезависимая энергетическая установка. Наши пытались создать ее, но что-то не получилось. Говорят, что японцы и немцы сделали такую установку, но ее эффективность малоизвестна».

Собеседник ФАН уверен, что увеличение числа неатомных подлодок во флоте России представляет угрозу для США. К слову, в распоряжении американских военно-морских сил (ВМС) вообще нет неатомных подводных лодок, напомнил Александров.

«США проецируют свою мощь далеко за пределы своей территории. Неатомные подводные лодки имеют ограниченный запас хода и возможности скрытого развертывания вдали от берегов. В основном они нужны для обороны каких-то районов, однако дизельные подлодки позволяют защищать моря, например Охотское или Черное. Они действуют примерно на расстоянии 1000 километров от берега, сдерживая флот противника. Преимущество неатомных подлодок состоит в том, что они менее шумные. В дуальной ситуации с американской атомной субмариной наша неатомная подлодка выиграет. Если она еще находится под прикрытием нашей береговой обороны и авиации, то шансы американцев резко понижаются на победу. Наличие неатомных подлодок во флоте позволило бы нейтрализовать американское преимущество в атомных субмаринах. Для США это будет неприятным сюрпризом, но [они] сами виноваты, поскольку задирают нас и лезут на конфронтацию», — выразил мнение военный эксперт.

Кроме того, Александров заметил, что в Европе часто говорят о превосходстве США над Россией по количеству атомных подводных лодок. Однако по общему числу субмарин ВМФ РФ опережает ВМС США.

«Если суммировать наши атомные и другие подлодки, то получится паритет по количеству. Поскольку нам нет смысла далеко проецировать свою мощь по аналогии с США, то нам не надо столько атомных субмарин, сколько есть у них», — добавил собеседник ФАН.

Ранее военный эксперт Виктор Блытов заявил, что подводным лодкам ВМС США стоит опасаться прямого столкновения с атомными субмаринами ВМФ РФ. По мнению Блытова, сценарий возможного столкновения субмарин двух стран возможен и в мирное время.