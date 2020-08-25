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Александров рассказал о «неприятном сюрпризе» для США в противостоянии с РФ

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Военный эксперт рассказал об угрозе для ВМС США от российских подлодок

В дуальной ситуации с американской субмариной российская неатомная подводная лодка одержит победу. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Такова была его реакция на сообщение Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) о том, что Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения.

«В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано», — отмечается в заявлении ФСВТС.

Военный эксперт Михаил Александров считает возможное военное сотрудничество Москвы и Пекина «отрадным фактом». По его словам, раньше такого не было, чтобы Россия в военной области кооперировалась с Китаем. Подобный опыт у страны есть только с Индией, когда ей продали лицензию на производство российских самолетов и танков.

«Взаимодействие с Китаем — это, видимо, новый шаг. Наверное, китайцы увидели, что у нас неплохие результаты сотрудничества с Индией. Они надеются получить от нас какие-то технологии, — заявил Александров. — При этом у нас только одна проблема с подводными лодками – это воздухонезависимая энергетическая установка. Наши пытались создать ее, но что-то не получилось. Говорят, что японцы и немцы сделали такую установку, но ее эффективность малоизвестна».

Военный эксперт рассказал об угрозе для ВМС США от российских подлодок

Собеседник ФАН уверен, что увеличение числа неатомных подлодок во флоте России представляет угрозу для США. К слову, в распоряжении американских военно-морских сил (ВМС) вообще нет неатомных подводных лодок, напомнил Александров.

«США проецируют свою мощь далеко за пределы своей территории. Неатомные подводные лодки имеют ограниченный запас хода и возможности скрытого развертывания вдали от берегов. В основном они нужны для обороны каких-то районов, однако дизельные подлодки позволяют защищать моря, например Охотское или Черное. Они действуют примерно на расстоянии 1000 километров от берега, сдерживая флот противника. Преимущество неатомных подлодок состоит в том, что они менее шумные.

В дуальной ситуации с американской атомной субмариной наша неатомная подлодка выиграет. Если она еще находится под прикрытием нашей береговой обороны и авиации, то шансы американцев резко понижаются на победу. Наличие неатомных подлодок во флоте позволило бы нейтрализовать американское преимущество в атомных субмаринах. Для США это будет неприятным сюрпризом, но [они] сами виноваты, поскольку задирают нас и лезут на конфронтацию», — выразил мнение военный эксперт.

Кроме того, Александров заметил, что в Европе часто говорят о превосходстве США над Россией по количеству атомных подводных лодок. Однако по общему числу субмарин ВМФ РФ опережает ВМС США.

«Если суммировать наши атомные и другие подлодки, то получится паритет по количеству. Поскольку нам нет смысла далеко проецировать свою мощь по аналогии с США, то нам не надо столько атомных субмарин, сколько есть у них», — добавил собеседник ФАН.

Ранее военный эксперт Виктор Блытов заявил, что подводным лодкам ВМС США стоит опасаться прямого столкновения с атомными субмаринами ВМФ РФ. По мнению Блытова, сценарий возможного столкновения субмарин двух стран возможен и в мирное время.

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