Серябкина на озере поразила фанатов роскошным бюстом

Москва, 25 августа. Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина вновь поразила фанатов своими роскошными формами, выложив откровенное фото в Instagram.

На снимке певица позирует у озера в черном мини-купальнике, едва прикрывающем пышные формы. Подписчиков привели в восхищение эффектный бюст и раскованные позы экс-солистки «Серебра». Фанаты оставили звезде множество восторженных комментариев, отмечая, что Серябкина шикарно выглядит в новом образе.

«Природная красота вне конкуренции»; «Пламя»; «Какая шикарная», — написали подписчики.

Однако среди них нашлись и такие, кому пришлась не по нраву свежая фотосессия певицы. Они раскритиковали снимки, отметив, что купаться с макияжем непрактично.

Напомним, что ранее Ольга Серябкина выступала в качестве солистки в популярной музыкальной группе «Серебро». Спустя время девушка приняла решение построить сольную карьеру под псевдонимом MOLLY. Она выпустила сразу несколько сольных композиций, которые тепло были встречены фанатами. Но после этого Серябкина все же вернулась к использованию своей настоящей фамилии в качестве псевдонима.

Ранее бывшая солистка популярного коллектива уже выкладывала подобные откровенные фотографии. Они неизменно вызывают у подписчиков звезды восхищение ее естественной красотой и сексуальностью.

Также Серябкина вызвала удивление своих подписчиков необычной фотографией, на которой позировала возле мусорных контейнеров без штанов. Фанаты неоднозначно отреагировали на новый снимок певицы, но похвалили ее за оригинальность.