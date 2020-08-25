Как подать на алименты, находясь в браке: подробное руководство от юриста

Считается, что алименты можно требовать только после развода, а если брак не расторгнут, то и взыскать с нерадивого родителя ничего нельзя. Это мнение ошибочно. Деньги потребовать и получить можно. Как это сделать? Как подавать на алименты в браке? И на какую сумму стоит рассчитывать? На вопросы отвечает юрист, совладелец компании LexGroup Рузанна Ханамирян.

Можно ли в браке подавать на алименты

«Подавать на алименты в браке можно, никаких запретов и особых условий в законе нет, — уточняет Рузанна Ханамирян. — Алименты — это денежные средства, которые выплачиваются на содержание ребенка. И если родитель даже в браке этих денег не дает, второй имеет право обратиться в суд и взыскать деньги».

Обычно ситуация выглядит так: отец ушел из семьи, прекратил всякие контакты с супругой и детьми. Финансовой помощи не оказывает, на звонки не отвечает, сообщений не шлет. Такая позиция отца установленные законом обязанности не отменяет. Более того, матери не стоит оставлять супруга в покое и сидеть в ожидании, что все разрешится само собой. Юрист рекомендует отправлять супругу SMS-сообщения или электронные письма, которые могут очень пригодиться в суде.

«Если родитель давно не участвует в финансовом обеспечении детей, деньги можно взыскать за прошлые три года, — продолжает юрист Рузанна Ханамирян. — Но в этом случае потребуется доказать, что вторая сторона пыталась получить деньги, но добровольно сделать это не получилось. В качестве доказательства в суде можно предоставить SMS-сообщения такого содержания: когда отправишь деньги на содержание ребенка, сколько еще ждать алиментов? Они помогут убедить суд, что попытки договориться со вторым родителем были, но успехом не увенчались».

Суммы выплат

Размер ежемесячной выплаты определяется доходами родителя, с которого взыскивают алименты, и количеством детей в семье. Если ребенок один, на его содержание закон обязывает отдавать одну четвертую часть всех доходов. На двоих детей нужно выплачивать одну треть, а на троих и более — половину.

При назначении суммы учитывают не только заработную плату, но и другие официальные доходы лица — например, деньги от сдачи недвижимости в аренду или профессиональной деятельности, подработки. Доказывать, что эти доходы есть, придется второй стороне. Если мать подает на взыскание алиментов, она должна представить суду и доказательства, что у отца, кроме зарплаты, есть другие источники заработка. Нужно предоставить сведения о месте работы, подработки, данные о счетах и банковских картах. Если этих сведений нет, их можно запросить через суд.

Можно претендовать на деньги не в процентах от заработка отца, а в твердой сумме. Это предпочтительно, если родитель часто меняет место работы или скрывает доходы. Минимальная сумма в России сегодня установлена в размере 14 900 рублей на одного ребенка. Максимального порога нет.

«Если у ребенка есть особые потребности, например по причине инвалидности или хронического заболевания, он нуждается в регулярном лечении и покупке лекарств, мать может привести эти доводы в суде и потребовать большую сумму, которая покрывает половину всех месячных расходов на ребенка», — уточняет юрист Рузанна Ханамирян.

Как подают на алименты без развода

Существует два способа получения алиментов через суд. Если с доходами отца все ясно и доказывать ничего не нужно, можно подать заявление на выдачу судебного приказа. Для этого достаточно предоставить в суд паспорт родителя, который обращается за выплатой, и свидетельства о рождении детей.

Судебный приказ делают быстро, получить на руки документ можно уже в день обращения. С ним нужно пойти в исполнительную службу и написать заявление о взыскании алиментов. После этого в работу вступают судебные приставы, которые каждый месяц будут изымать из зарплаты отца установленную судом сумму и перечислять на счет матери.

Если доходы нерадивого родителя нужно подтверждать или доказывать, что в течение последних лет он не участвовал в содержании детей, необходимо подавать исковое заявление. В этом случае потребуются другие документы:

паспорт матери;

свидетельства о рождении всех детей;

сведения об отце-ответчике (о месте работы, данных его банковских счетов, карт);

подтверждения источников дохода.

«В суде нужно доказать, что у лица есть доход, — отмечает юрист Рузанна Ханамирян. – А для этого через суд можно запрашивать информацию о счетах и движении по ним денег».

Важно понимать, что обнаружение дохода неплательщика — задача пострадавшей стороны. Потому не лишним будет зайти на работу к супругу и запросить в бухгалтерии справку о доходах. Возможно, что для суда он предоставил совершенно не ту бумагу. Стоит поговорить с начальством, объяснить, что сотрудник не хочет принимать участие в жизни детей. Вряд ли в коллективе за это похвалят, возможно, будет достаточно вмешательства руководства, чтобы, наконец, увидеть алиментные выплаты.

Как взыскать деньги

Суды в рассмотрении дел об алиментах обычно становятся на сторону того родителя, с которым остались проживать дети. Даже если ответчик в суде не появляется, решение будет принято, а исполнительный лист передан в исполнительную службу.

Судебные приставы взыскивают деньги на содержание детей из официальных доходов. Если их нет, ответчику дают полгода на то, чтобы найти источники дохода и начать выплачивать деньги. Через полгода могут принимать жесткие меры.

«Если родитель алименты не платит, к нему могут применять административные меры, — комментирует юрист Рузанна Ханамирян. — Могут обязать заплатить штраф или отправить на выполнение обязательных работ. Может применяться и уголовная ответственность, если судебный пристав подтвердит, что родитель не платит деньги умышленно и скрывает свои доходы».

В этом случае на неплательщика снова подают в суд, но только делает это уже не пострадавшая сторона, а судебный пристав. По обращению пристава суд принимает решение о мере воздействия. Уклониста от алиментов могут отправить мести улицы и даже посадить в тюрьму. А если за родителем числится хоть небольшая задолженность по алиментам, выехать за границу у него не получится. Задержат неплательщика прямо в аэропорту и отправят обратно.