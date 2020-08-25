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Как подать на алименты, находясь в браке: подробное руководство от юриста

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Алименты можно взыскать, даже если родители не разведены

Считается, что алименты можно требовать только после развода, а если брак не расторгнут, то и взыскать с нерадивого родителя ничего нельзя. Это мнение ошибочно. Деньги потребовать и получить можно. Как это сделать? Как подавать на алименты в браке? И на какую сумму стоит рассчитывать? На вопросы отвечает юрист, совладелец компании LexGroup Рузанна Ханамирян.

Можно ли в браке подавать на алименты

«Подавать на алименты в браке можно, никаких запретов и особых условий в законе нет, — уточняет Рузанна Ханамирян. — Алименты — это денежные средства, которые выплачиваются на содержание ребенка. И если родитель даже в браке этих денег не дает, второй имеет право обратиться в суд и взыскать деньги».

Обычно ситуация выглядит так: отец ушел из семьи, прекратил всякие контакты с супругой и детьми. Финансовой помощи не оказывает, на звонки не отвечает, сообщений не шлет. Такая позиция отца установленные законом обязанности не отменяет. Более того, матери не стоит оставлять супруга в покое и сидеть в ожидании, что все разрешится само собой. Юрист рекомендует отправлять супругу SMS-сообщения или электронные письма, которые могут очень пригодиться в суде.

«Если родитель давно не участвует в финансовом обеспечении детей, деньги можно взыскать за прошлые три года, — продолжает юрист Рузанна Ханамирян. — Но в этом случае потребуется доказать, что вторая сторона пыталась получить деньги, но добровольно сделать это не получилось. В качестве доказательства в суде можно предоставить SMS-сообщения такого содержания: когда отправишь деньги на содержание ребенка, сколько еще ждать алиментов? Они помогут убедить суд, что попытки договориться со вторым родителем были, но успехом не увенчались».

Супругу стоит напоминать о необходимости платить алименты

Суммы выплат

Размер ежемесячной выплаты определяется доходами родителя, с которого взыскивают алименты, и количеством детей в семье. Если ребенок один, на его содержание закон обязывает отдавать одну четвертую часть всех доходов. На двоих детей нужно выплачивать одну треть, а на троих и более — половину.

При назначении суммы учитывают не только заработную плату, но и другие официальные доходы лица — например, деньги от сдачи недвижимости в аренду или профессиональной деятельности, подработки. Доказывать, что эти доходы есть, придется второй стороне. Если мать подает на взыскание алиментов, она должна представить суду и доказательства, что у отца, кроме зарплаты, есть другие источники заработка. Нужно предоставить сведения о месте работы, подработки, данные о счетах и банковских картах. Если этих сведений нет, их можно запросить через суд.

Можно претендовать на деньги не в процентах от заработка отца, а в твердой сумме. Это предпочтительно, если родитель часто меняет место работы или скрывает доходы. Минимальная сумма в России сегодня установлена в размере 14 900 рублей на одного ребенка. Максимального порога нет.

«Если у ребенка есть особые потребности, например по причине инвалидности или хронического заболевания, он нуждается в регулярном лечении и покупке лекарств, мать может привести эти доводы в суде и потребовать большую сумму, которая покрывает половину всех месячных расходов на ребенка», — уточняет юрист Рузанна Ханамирян.

На двоих детей родитель обязан отдавать треть дохода

Как подают на алименты без развода

Существует два способа получения алиментов через суд. Если с доходами отца все ясно и доказывать ничего не нужно, можно подать заявление на выдачу судебного приказа. Для этого достаточно предоставить в суд паспорт родителя, который обращается за выплатой, и свидетельства о рождении детей.

Судебный приказ делают быстро, получить на руки документ можно уже в день обращения. С ним нужно пойти в исполнительную службу и написать заявление о взыскании алиментов. После этого в работу вступают судебные приставы, которые каждый месяц будут изымать из зарплаты отца установленную судом сумму и перечислять на счет матери.

Если доходы нерадивого родителя нужно подтверждать или доказывать, что в течение последних лет он не участвовал в содержании детей, необходимо подавать исковое заявление. В этом случае потребуются другие документы:

  • паспорт матери;
  • свидетельства о рождении всех детей;
  • сведения об отце-ответчике (о месте работы, данных его банковских счетов, карт);
  • подтверждения источников дохода.

«В суде нужно доказать, что у лица есть доход, — отмечает юрист Рузанна Ханамирян. – А для этого через суд можно запрашивать информацию о счетах и движении по ним денег».

Важно понимать, что обнаружение дохода неплательщика — задача пострадавшей стороны. Потому не лишним будет зайти на работу к супругу и запросить в бухгалтерии справку о доходах. Возможно, что для суда он предоставил совершенно не ту бумагу. Стоит поговорить с начальством, объяснить, что сотрудник не хочет принимать участие в жизни детей. Вряд ли в коллективе за это похвалят, возможно, будет достаточно вмешательства руководства, чтобы, наконец, увидеть алиментные выплаты.

Доходы отца нужно рассмотреть под лупой

Как взыскать деньги

Суды в рассмотрении дел об алиментах обычно становятся на сторону того родителя, с которым остались проживать дети. Даже если ответчик в суде не появляется, решение будет принято, а исполнительный лист передан в исполнительную службу.

Судебные приставы взыскивают деньги на содержание детей из официальных доходов. Если их нет, ответчику дают полгода на то, чтобы найти источники дохода и начать выплачивать деньги. Через полгода могут принимать жесткие меры.

«Если родитель алименты не платит, к нему могут применять административные меры, — комментирует юрист Рузанна Ханамирян. — Могут обязать заплатить штраф или отправить на выполнение обязательных работ. Может применяться и уголовная ответственность, если судебный пристав подтвердит, что родитель не платит деньги умышленно и скрывает свои доходы».

В этом случае на неплательщика снова подают в суд, но только делает это уже не пострадавшая сторона, а судебный пристав. По обращению пристава суд принимает решение о мере воздействия. Уклониста от алиментов могут отправить мести улицы и даже посадить в тюрьму. А если за родителем числится хоть небольшая задолженность по алиментам, выехать за границу у него не получится. Задержат неплательщика прямо в аэропорту и отправят обратно.

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