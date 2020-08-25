Эксперт уверен, что новый БПЛА «Гром» повысит выживаемость пилотов России

Беспилотник «Гром» не только усилит ВКС, но и повысит выживаемость российских пилотов, предположил летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Ранее генеральный конструктор предприятия «Кронштадт» Николай Долженков заявил, что разрабатываемый компанией ударный беспилотник «Гром», впервые представляемый на форуме «Армия-2020», предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57.

«На «Армии-2020» мы представляем проект беспилотника «Гром» массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограммов, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57», — сказал Долженков.

Инженер также добавил, что основная задача аппарата — сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолеты. По его словам, новый БПЛА будет обеспечивать безопасность пилотируемых истребителей, уничтожая ПВО противника и выполняя другие боевые программы.

«Уже сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение ВКС», — подчеркнул Долженков.

Комментируя появление «Грома», военный аналитик, летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что новый БПЛА будет значительно отличаться от другого перспективного проекта — С-70 «Охотник», — доработкой которого занимается КБ «Сухой».

«У нас уже есть ударный БПЛА С-70 «Охотник», его испытали. И, как мне кажется, он больше подходит для долгой разведки местности и нанесения ударов по наземным объектам. Ну а «Гром», вероятно, будет больше подходить для воздушного боя, особенно если учитывать опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике. В 2016 году летчики нашего Су-24 во время выполнения боевого задания были сбиты турецким F-16 и оказались на территории противника. Тогда все не очень хорошо закончилось, погиб Олег Пешков, но если бы их самолет сопровождал такой вот беспилотник, то, возможно, турецкий истребитель даже не стал бы атаковать исподтишка, опасаясь ответного огня. И тогда Герой России был бы жив. Так что да, я согласен с представителем компании-разработчика. «Гром» станет воздушным прикрытием, и это очень хорошая идея», — говорит эксперт.

Скоростной ударный беспилотник, по замыслу разработчика, помимо разведки, должен обеспечивать работу «ведомым» в передовом атакующем эшелоне, вскрывать и поражать комплексы войсковой и объектовой ПВО, поражать высокоточным ракетным оружием наземные и надводные цели.

«Перспективное развитие беспилотных летательных аппаратов я могу только приветствовать. Эти аппараты, взаимодействуя с истребителями Су-35 и Су-57, могут выполнять боевые задачи в тех местах, где существует угроза быть сбитым наземными зенитно-ракетными комплексами. Я слышал, что сейчас летчики вышеперечисленных самолетов как раз активно занимаются обучением системы автоматического пилотирования — сначала записывается их полет, потом программа его повторяет, а летчики контролируют этот процесс. Такие БПЛА в будущем смогут работать уже самостоятельно, то есть задачи будут выполнять без участия пилотов. Так что БПЛА «Гром» повысит выживаемость пилотов», — заключил Красноперов.

Напомним, БПЛА С-70 «Охотник» разрабатывался специалистами КБ «Сухой». Впервые в воздух машина поднялась 3 августа 2019 года, но в Минобороны РФ тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет. После 20 минут полета управляемый оператором БПЛА удачно сел. Следующий полет состоялся 27 сентября того же года, тогда «Охотник» поднимался в воздух совместно с истребителем Су-57. С-70 маневрировал в автоматическом режиме на высоте около 1600 метров, продолжительность полета составила более 30 минут.

Дрон выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», которая заметно снижает его радиолокационную заметность. Как предполагает ряд военных экспертов, взлетная масса аппарата может составлять около 20 тонн, максимальная скорость полета — 1000 км/ч.