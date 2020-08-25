Волочкова на отдыхе пробралась в гримерку Artik&Asti

Москва, 25 августа. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова на отдыхе случайно встретила группу Artik&Asti и попала к ним в гримерку.

Балерина опубликовала видео из гримерки артистов. На кадрах Волочкова предстала в длинном гипюровом платье с откровенным декольте.

Волочкова призналась, что неожиданно встретила артистов, которые поселились в том же отеле, что и она. Балерина пришла к артистам не с пустыми руками, она подарила музыкантам сувенир в виде пуантов.

Артистка отметила, что самые трогательные встречи с артистами обычно случаются именно в гримерках.

«Самые трогательные встречи с артистами обычно происходят в гримерках. Это большое доверие — пригласить в святую святых артиста, где царит необыкновенная атмосфера волнения, творческого беспорядка, молитв, зачастую беспорядочно расположенной косметики, костюмов», — рассказала балерина.

Волочкова призналась, что с большим уважением относится к творчеству Artik&Asti. Узнав музыкантов поближе, балерина пришла к выводу, что они еще и очень позитивные и отзывчивые.

Волочкова отправилась с женихом в Турцию. Роскошным отдыхом танцовщица похвасталась в соцсети Instagram. Танцовщица поделилась красочными фото из бунгало, с пляжа и у бассейна. Она успела сменить несколько купальников, один из которых сверху до низу усыпан стразами. На некоторых снимках Волочкова традиционно демонстрирует фигуру и садится на шпагат.