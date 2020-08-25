Эксперты рассказали россиянам, в чем лучше хранить сбережения

В последнее время возрос интерес массового инвестора к альтернативным механизмам сбережения финансовых средств. Причина тому — шаткое положение российского рубля и снижающиеся проценты по депозитным счетам в подавляющем большинстве российских банков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Золото в числе перспективных

Эксперт финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности, по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин рассказал, что в качестве наиболее перспективного финансового инструмента, в который стоит вкладывать имеющиеся средства, можно назвать, прежде всего, золото. На протяжении веков люди хранили в золоте свои капиталы и не прогадывали.

«С годами золото только дорожает. Поэтому если мы говорим о долгосрочных инвестициях, то это будет очень неплохой способ сбережения своих средств. Особенно после вступления в силу 29 марта 2019 года стандарта Базель lll, где физическое золото стало эквивалентно валюте», — пояснил Вершинин.

«Не стоит вкладываться в доллар»

По мнению эксперта, второй надежный финансовый инструмент — иностранная валюта. Разумеется, речь идет о стабильных и обладающих тенденцией к росту валютах. Однако при этом эксперт посоветовал в доллар не вкладываться.

«Политическая ситуация в США остается нестабильной, да и зависимость доллара от мировых цен на нефть довольно высока. Более перспективными для вложений остаются швейцарский франк, евро, фунт стерлинга, японская йена. Лучше всего хранить сбережения сразу в нескольких иностранных валютах: такой диверсифицированный портфель позволит сохранять средства даже в том случае, если курс одной из валют поползет вниз», — пояснил эксперт.

Третье место в качестве способа хранения средств могут поделить облигации государственного займа (как довольно надежный и стабильный инструмент) и недвижимость.

«Хотя многие финансовые консультанты говорят, что вкладываться в недвижимость не стоит, я так не считаю. Бюджетный сегмент жилья будет всегда востребован, он отличается быстрой окупаемостью и высокой доходностью, в сравнении с банковскими депозитами, даже если сдавать [в аренду] по цене ниже рыночной. Студии, однокомнатные квартиры и даже комнаты в общежитиях сдать легко и просто, а сочетание цены и окупаемости в крупных областных центрах, за исключением Москвы, можно назвать оптимальным», — заключил Григорий Вершинин.

Политический фактор

Инвестиционный аналитик и финансовый консультант Рами Зайцман обратил внимание, что существуют глобальные геополитические и экономические риски: это возможность введения американских санкций против России.

«К тому же не стоит забывать про сырьевой вопрос, а именно снижение спроса на нефть, про деление бизнеса и покупателей между Россией и Саудовской Аравией, пассивные конфликты внутри ОПЕК+ (те, кто соблюдает сокращение и те, кто его не соблюдают) и, конечно, возможная вторая волна коронавируса, которая обсуждается сегодня на фоне возможного дефицита вакцины», — пояснил Зайцман.

Уже привычный апокалиптичный сценарий, который переписывается аналитиками и экономистами весь 2020 год, получает все новые возможные сценарии развития. И пока что мы не видим, не слышим ни одного позитивного. Нефть вряд ли вырастет выше 49 долларов, считает эксперт.

«Что можно порекомендовать россиянам в качестве сохранения своих сбережений — это любая из ведущих валют. Если вы преследуете своей целью сохранить ваши сбережения в долгосрочной перспективе — год, два, три, пять лет, — это точно валюта. Если вы хотите оставаться консерватором, максимально снизить ваш риск, но все-таки сделать так, чтобы ваши деньги работали — обратите внимание на драгоценные металлы, но не на золото. Платина и серебро растут гораздо бодрее, чем привычное золото», — добавил Зайцман.

«Разделите сбережения на два портфеля»

Кандидат экономических наук, управляющий партнер компании «Лавник и Партнеры» Роман Лавник заметил, что сложная ситуация на мировом фондовом рынке заставляет нас задуматься о том, какой способ хранения сбережений является в данный момент наиболее безопасным. Положение рубля остается нестабильным: брать силы для роста курса ему пока неоткуда. Кроме того, снижение ключевой ставки Банка России привело к закономерным последствиям в виде снижения ставок по депозитам. Теперь в большинстве банков предлагают ставки, не покрывающие даже реальный уровень инфляции.

«В сложившейся ситуации оптимальным вариантом хранения сбережений является их диверсификация. Я бы рекомендовал разделить сбережения на несколько портфелей. Первый портфель — оперативные сбережения, которые могут быть потрачены на внезапно возникшие нужды. Их имеет смысл хранить в рублях на счету, с которого разрешено снятие без потери процентов. Второй портфель — валюта: лучше всего сейчас хранить сбережения в евро и менее распространенных, но более устойчивых европейских валютах, вроде фунта стерлинга и швейцарского франка», — пояснил Лавник.

Эксперт заметил, что валютный портфель даст возможность сохранить свои средства, так как в целом валюта в России склонна дорожать. Третий портфель — инвестиции в облигации федерального займа и ценные бумаги надежных компаний. Можно также порекомендовать вкладываться в проверенные паевые инвестиционные фонды.

«С чем я бы не советовал связываться, особенно массовому вкладчику, так это с криптовалютами. Их статус в российском правовом поле остается неопределенным, высок риск запрета криптовалютных операций. Кроме того, низкая компьютерная и финансовая грамотность большинства потенциальных вкладчиков станет дополнительным риском, способным привести к потере средств или к их присвоению мошенниками. Поэтому лучше доверять проверенным временем финансовым инструментам», — заключил Лавник.

Ранее эксперты рассказали, когда ждать укрепления рубля. Так, к концу 2020 года российская валюта может улучшить свои позиции.