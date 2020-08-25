Апина рассказала о «пившем и зажигавшем» перед выборами Ельцине

Москва, 25 августа. Эстрадная певица Алена Апина рассказала о своем участии в предвыборной кампании в поддержку Бориса Ельцина на президентских выборах в 1996 году.

Апина была участницей агитационного тура по всей России. По ее словам, в этих концертах принимал участие Борис Ельцин.

«Я ездила в этих турах и видела, как в них участвовал Борис Николаевич, не могу сказать, что это было знаковое событие, но это было хорошо, с точки зрения, что он человек, а не машина и не инопланетянин», — пояснила певица.

Апина также добавила, что Ельцин не боялся сцены и выступлений перед большой аудиторией. При этом Борис Николаевич «мог выпить, потанцевать и зажечь».

«В этом нет ничего плохого, даже если ты первое лицо государства, в этом плюс. Он и есть народ, с такими же желаниями», — подчеркнула артистка.

Апина уверена, что простые россияне не воспринимают современных чиновников «как живых людей». По ее словам, подобное отношение складывается из-за «оторванности чиновников от народа», передает Lenta.ru.

«Не понимаем, что у них в башке происходит», — пояснила певица.

По словам Сергея Лисовского, который организовывал концерты в поддержку Ельцина в 1996 году, бывший президент по собственной инициативе станцевал на сцене с Евгением Осиным во время концерта в Москве на Васильевском спуске.