Москва, 25 августа. Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала женщинам, как бороться с домогательствами. Звезда призналась, что ей приходилось сталкиваться с харассментом, и иногда в подобных ситуациях она даже опасалась за свою жизнь.

«Домогается мужчина? Влепи пощечину, наступи острым каблуком на ногу, отправься в суд», — дала совет женщинам Михалкова в интервью «Экспресс газете».

Знаменитость отметила, что ситуация осложняется, когда женщина утрачивает силу воли. Также артистка прокомментировала мнение о том, что есть только два типа женщин: те, кто говорят «да», и те, кто говорят «нет». По словам Михалковой, еще есть женщины, которые не говорят «нет». В целом же актриса советует воспринимать любое общение с сильным полом как опыт, каким бы тяжелым он ни был.

«Говоря метафорично, вся жизнь женщины — это интригующее, иногда опасное путешествие сквозь лес мужчин. Каждая встреча с мужчиной — это бесценный урок», — подчеркнула экс-участница «Уральских пельменей».

Рассказывая о своем опыте, Михалкова призналась, что ей однажды предлагали деньги за секс. По словам артистки, некий богач хотел заплатить ей миллион, чтобы она два дня побыла с ним.

Ранее Юлия Михалкова рассказала о своих отношениях с участниками «Уральских пельменей». По словам актрисы, несмотря на то, что долгое время она была единственной женщиной в команде, к ней относились скорее как к дочке.