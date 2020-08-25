Заболевшую коронавирусом Тимошенко подключили к ИВЛ

Киев, 25 августа. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, у которой ранее был диагностирован COVID-19, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом 25 августа сообщает «РБК-Украина».

Лидера партии «Батькивщина» подключили к аппарату ИВЛ, ее температура не опускается ниже 39 градусов. В целом состояние политика оценивается как стабильно тяжелое. Накануне Тимошенко обратилась к жителям Украины.

«Мне тяжело писать этот пост, потому что «вирус, которого нет» все-таки есть. Поэтому у меня к вам большое пожелание: берегите себя! Вы все очень важны, вы все очень нужны, вы — неповторимы и лучшие! Спасибо каждому, кто беспокоится обо мне. Ваша поддержка придает силы!», — процитировал слова политика ТВЦ.

Ранее стало известно, что дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин, также зараженные коронавирусом, переносят его в легкой форме.

О том, что политик и ее родные заразились коронавирусом, стало известно 23 августа. Было сообщено, что Тимошенко сразу госпитализировали. Когда и при каких условиях лидер «Батькивщины» заболела COVID-19, неизвестно.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было инфицировано свыше 108 тысяч человек, из них 2318 умерли, вылечились более 52 тысяч. В России за последние сутки выявлено 4696 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе без клинических проявлений — 1253.