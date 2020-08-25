Священник-блогер из Челябинска объяснил причину бедности россиян

Челябинск, 25 августа. Настоятель челябинского храма Пантелеймона Целителя священник Владимир Панарин, известный как ведущий YouTube-канала «Попблогер», объяснил бедность россиян при огромных богатствах страны. Свои рассуждения на эту тему он опубликовал в TikTok.

Панарин вспомнил, как кто-то из святых сказал, что россияне никогда не будут богатыми, поскольку Бог их «бережет от этого дела», так как земное богатство «развращает сердца». Он также отметил, что зачастую нищие люди более добродушны и готовы делиться, а состоятельные — нет.

Священнослужитель убежден, что Бог не наделил россиян богатством от большой любви к ним.

«Господь, конечно же, даровал нашей стране все эти земные богатства, чтобы показать, как он нас любит, как он о нас заботится, что он готов даровать нам все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но он хочет, чтобы мы искали прежде царство небесное, и уже к нему приложится все», — заявил Панарин.

Представители церкви стали часто появляться в социальных сетях. Панарин ранее объяснял, что решил обращаться к людям онлайн в силу обстоятельств, поскольку большинство общается в цифровом пространстве.

По его мнению, батюшки должны быть близки к народу, чтобы вести его за собой к Богу. Поэтому, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что с людьми стоит говорить на том языке, на котором они привыкли, он воспринял это как руководство к действию и «благословение» и создал канал, пишет Ura.ru.

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