Национальный родительский комитет выступил против отсрочки учебного года

Москва, 25 августа. Национальный родительский комитет (НРК) выступил против предложения депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова перенести начало учебного года на октябрь.

«Мы эту инициативу не поддерживаем. И я думаю, что подавляющее большинство адекватных родителей считает, что хватит дома сидеть. Так что очному образованию – быть!» — заявила председатель НРК, член Общественной палаты Ирина Волынец.

Глава НРК добавила, что родители поддерживают дополнительные санитарные меры в школах, сообщает НСН. Волынец отметила, что если один ребенок в классе заболевает, то весь класс должен уйти на карантин. К этим мерам нужно относиться с пониманием, поскольку здоровье детей важнее всего.

Ранее Власов объяснил, что старт обучения в российских школах с 1 октября позволит родителям спокойно подготовиться к началу учебного года и не приведет к всплеску заболеваемости коронавирусом. Он пояснил, что при разработке идеи ориентировался на опыт других стран, которые предпринимают меры для предупреждения второй волны заболеваемости коронавирусом.

Депутаты ЛДПР предложили обеспечить родителей школьников финансовой помощью в размере 10 тысяч рублей вне зависимости от дохода семьи. Они объяснили это тем, что ребенка необходимо собрать в школу перед 1 сентября. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский усомнился в правильности идеи. Сенатор заявил в комментарии телеканалу «360», что правильнее было бы оказать поддержку адресно семьям, который в ней действительно нуждаются.