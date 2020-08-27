Третий Спас 2020: история, традиции и гадания, что нельзя делать 29 августа

Третий Спас завершает череду августовских праздников в честь Спасителя Иисуса Христа. Третий Спас отмечается 29 августа, в 2020 году праздник приходится на субботу. День считается послепразднованием праздника Успение Богородицы (пятница, 28 августа).

Третьему Спасу предшествуют Второй (Яблочный, 19 августа), Первый (Медовый, 14 августа) спасы.

Третий Спас считался важным днем в народной традиции — он завершал значительную часть годового сельскохозяйственного цикла, знаменовал окончание лета и начало осени.

Другие названия праздника — Ореховый, Хлебный, Холщовый, Полотняный, Малый Спас и др. Названия говорят сами за себя — к этому времени в лесах вызревали дикие орехи (лещина), и крестьяне начинали их заготовку. Также к концу августа во многих славянских землях завершалась уборка зерновых, и на Третий Спас было принято освящать зерно нового урожая, а также свежесмолотую муку и испеченный из нее хлеб.

Кроме того, это было время широких ярмарок, на которых торговали произведениями народных ремесел, в первую очередь домоткаными тканями и холстами, а также и изделиями из них.

Название Малый Спас означало, что это так называемый полупраздник, когда разрешена работа.

Поскольку в это время крестьяне сеяли озимые, праздник также называли Посевы или Досевки.

Приближение осени было «зашифровано» в названиях Осенний, или Холодный, Спас.

Третий Спас: история праздника

Праздник посвящен константинопольской святыне, утраченной в 1204 году и носившей название Спас Нерукотворный. Полное название праздника: Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа.

Согласно легенде, дело было еще во время земной жизни Христа. В то время правитель сирийского города Эдесса (Едесса) по имени Авгарь был тяжело болен. Он поверил, что образ Иисуса, которого уже почитали пророком, поможет ему излечиться. Авгарь послал в Иерусалим своего придворного художника Анания с письмом к Иисусу. Из-за большого стечения народа Ананий не смог пробиться к Иисусу. На свою удачу художник увидел полотнище, которым Спаситель вытер лицо и на котором проступили черты Иисуса. Ананий сумел изобразить Спасителя на фоне полотнища (такое изображение называется убрус) и доставил святыню своему господину, после чего правитель чудесным образом излечился.

В 944 году убрус торжественно перевезли из Эдессы в Константинополь, в честь этого события и отмечается Третий Спас.

Народные традиции и приметы на Третий Спас

На Руси, помимо Спаса Нерукотворного, в этот день также почитали Феодоровскую икону Божией Матери. По поверью, молитва у этой иконы особо помогала женщинам: выносить беременность, не потерять ребенка в младенчестве, чтобы хватило грудного молока. Женщины также молились Богоматери о бабьем счастье, ладе и достатке в семье.

Третий Спас, как и Первый (Спас-на-водах), был посвящен воде — люди чистили и подновляли старые колодцы, копали новые, устраивали крестные ходы к водоемам и считающимся целебными источникам.

Много обрядов было связано с хлебом из муки нового урожая — освященные караваи считались важной частью различных обрядов, чтобы привлечь достаток, защититься от голода и неурожая.

Приметы на Третий Спас

Большинство примет в конце августа связаны с наступлением осени и с предстоящей зимой.

На Руси примечали, что ласточки и журавли отлетают на юг тремя волнами — в три спаса.

Если журавли улетели к Третьему Спасу, на Покров (14 октября) жди морозов.

Примета гласила, что, если орехи уродились, на следующий год будет хороший урожай хлеба.

Также примечали, что орехи не могут хорошо родиться два года подряд, поэтому, если собрали много орехов, нужно готовиться, что на будущий год их не будет.

Поговорки гласили:

— Третий Спас хлеба припас. — Спас (Нерукотворный) на полотне, а хлебушек в гумне. — Третий Спас — готовь рукавицы про запас. — Первый Спас — на воде стоят; Второй Спас — яблоки едят; Третий Спас — холсты продают.

Гадания на Третий Спас

На Третий Спас девушки гадали на орехах — кто больше собрал, ту первую и просватают. У кого ядро первого орешка крупное и сладкое, та будет самой удачливой в семейной жизни. Пустой орех — к потере, гнилой — жених бросит.

Девушки зачерпывали из корзины горсть орехов, подбрасывали и ловили. Кто поймал четное число орехов, той скоро под венец; нечетное — свадьбу придется подождать.

Орех во время сбора упал на голову — к деньгам.

Орехи считались отличным приворотным средством: красавицы любым способом старались подсунуть орешек в карман понравившемуся парню. Двойной орех стоило разделить с ухажером, это был залог, что парень скоро зашлет сватов.

Что можно есть на Третий Спас 2020

В 2020 году Третий Спас приходится на субботу, в этот день верующие могут полноценно разговеться после окончания Успенского поста (в Успение, которое в 2020 году отмечается в постный день — пятницу, — мясная, молочная пища и яйца еще под запретом).

Таким образом, в этом году на Третий Спас можно есть все, что угодно, в том числе мясные блюда. Однако и священники, и диетологи предостерегают от излишеств, в том числе связанных с винопитием. Предпочтение за праздничным столом стоит отдать фруктам и овощам нового урожая, свежему хлебу, а также рыбе.

Крепкие напитки в этот день употреблять не принято, но можно выпить немного вина.

Что нельзя делать 29 августа

Как в любой православный праздник, строго запрещены ссоры, споры, конфликты, скандалы. Особо порицается сквернословие. Богородица, Успение которой отмечается накануне, может осердиться и наслать на сквернослова болезни и даже немоту или безумие.

В этот день на Руси кормящим женщинам запрещали отнимать ребенка от груди, чтобы не огорчить Богородицу. Завершать грудное вскармливание рекомендовалось позже, когда станет прохладнее.

Нельзя жадничать, если попросили поделиться хлебом или собранными орехами, иначе, по примете, впереди будет голодная зима.