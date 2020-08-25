Карбоновый пилинг лица: все об эффективном способе омоложения и очищения кожи

Наверняка каждая девушка мечтает о красивой и сияющей коже лица. Однако порой даже при тщательном уходе ситуацию омрачают воспаления и прыщи. Кто-то ищет решение проблем на поверхности, кто-то узнает о наличии сопутствующих заболеваний и начинает их лечение. Но не стоит забывать, что косметические процедуры при борьбе с акне и другими кожными несовершенствами станут настоящими помощниками. Одна из таких процедур — карбоновый пилинг.

Что это такое

Карбоновый пилинг зачастую называют углеродным. Свое название он получил благодаря специальному наногелю, который производится на основе карбона (диоксида углерода). В беседе с нашим изданием врач-дерматовенеролог, врач-косметолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Ольга Дегтярева отметила, что в клиниках можно встретить и третье название — карбоновая чистка. Однако одну из важных функций здесь выполняет лазер. Благодаря его лучам гель воздействует на верхние слои эпидермиса и эффективно очищает кожу от акне и всех последствий прыщей. Процедура помогает выровнять цвет лица, повысить тонус и упругость уставшей кожи.

Весь секрет кроется в углероде. Этот элемент отлично поглощает жир и активно борется даже с глубокими загрязнениями. А лазер убирает с кожи частицы углерода, которые впитали в себя все загрязнения. Многие девушки отмечают, что процедура абсолютно безболезненная и отлично переносится.

Совет эксперта

Данная процедура рекомендуется к применению пациентам с акне, но не в острой стадии.

Как проводится процедура

По словам доктора Дегтяревой, этот пилинг относят к щадящему воздействию на кожу. Обычно он занимает у специалиста примерно 40-60 минут и проводится на двухэтапной основе. Первый шаг — нанесение геля и обработка кожи лазером, после чего идет лазерный фототермолиз. Разберем более подробно каждый этап.

Сначала косметолог осматривает кожу лица на наличие сильных повреждений и проверяет реакцию эпидермиса на гель, с помощью которого и проводится процедура. После чего аккуратно удаляет макияж и протирает кожу антисептическим средством. После высыхания наносится наногель, который в течение нескольких минут подсыхает на лице. Затем косметолог прогревая лазером отдельные участки кожи начинает процедуру очистки.

Составляющие элементы геля мгновенно проникают в верхние слои эпидермиса и впитывают в себя все загрязнения, после чего быстро испаряются с омертвевшими клетками кожи благодаря воздействию лазера. Что касается фототермолиза, то во время этого этапа прогреваются более глубокие слои дермы. Благодаря чему усиливается выработка коллагена и эластина, а это помогает приобрести коже упругость и тонус. Затем косметолог наносит успокаивающую маску.

Для достижения хорошего эффекта рекомендуется провести 4-5 процедур. После осмотра косметолог сам решит, спустя какое время можно сделать пилинг повторно. Как пояснила специалист, перерыв между процедурами в среднем составляет 1-2 недели.

Показания и противопоказания

Карбоновый пилинг — довольно безопасная и безболезненная процедура, пригодная для всех типов кожи. По словам Дегтяревой, он помогает быстро справиться с беспокоящими проблемами, среди которых:

первые признаки старения;

повышенная жирность кожи;

тусклый цвет лица;

купероз;

постакне;

камедоны.

Совет эксперта:

«Он больше всего подходит для жирной кожи, так как он уменьшает выделение себума, сужает, очищает поры, выравнивает рельеф кожи после воспалений»

Помимо этого специалист обратила внимание и на противопоказания:

наличие воспалений и ранок на лице;

сахарный диабет;

дерматологические болезни;

онкологические заболевания;

период проведения химиотерапии и лучевой терапии;

наличие герпеса;

склонность к образованию келоидных рубцов;

беременность и период лактации.

Поэтому советуем при наличии одного из перечисленных признаков воздержаться от проведения косметической процедуры и найти подходящий для себя вариант.

На что обратить внимание после процедуры

Любая косметическая процедура, связанная с очищением и обновлением эпидермиса, всегда является стрессом для кожи. И, несмотря на быстрое восстановление после пилинга, стоит обратить особое внимание на некоторые ограничения.

Начнем с того, что загар после похода к косметологу противопоказан. Старайтесь закрывать лицо от прямых солнечных лучей на улице, отложите запланированные походы в солярий и на пляж. На время позабыть придется и об отдыхе в банях и саунах. Распаривание кожи может вызвать обратный эффект, привести к образованию шелушений и воспалений.

Первые семь дней после процедуры также запрещается пользоваться декоративной косметикой. Уход за кожей тоже придется пересмотреть — из косметички необходимо убрать все спиртосодержащие средства, способные пересушить кожу. В противном случае на лице появятся микротрещинки, через которые с легкостью пройдет любая инфекция.

Примерная стоимость

Сейчас многие косметологические клиники и салоны за подобную процедуру берут от 2000 до 5000 тысяч рублей за сеанс. Однако не стоит забывать, что для достижения хорошего эффекта нужно пройти целый курс, в который входят 4-5 сеансов. Но не стоит расстраиваться, ведь очень часто салоны делают скидки на косметические процедуры.

Как отметила в беседе косметолог, карбоновая чистка помогает добиться заветного эффекта «фарфоровой» кожи. Лицо подтягивается, сужаются поры, пропадают пятна от акне и улучшается общий цвет лица.

Однако прежде чем обратиться в клинику и салон, проверьте квалификацию специалиста и попросите предъявить документы, подтверждающие его умения в работе сфере косметологии. Вы не должны получить отказ от честного врача, ведь по закону клиент имеет полное право потребовать документы об образовании. Не забывайте, что вы в праве узнать все и о аппаратуре, с помощью которой проводятся процедуры. А именно — вы вполне можете потребовать лицензию и сертификаты. И только после того, как вы удостоверитесь в абсолютной безопасности, можете смело приступать к процедурам по уходу за лицом. Ведь только от рук врача и его навыков зависит конечный результат, здоровье и красота вашей кожи.