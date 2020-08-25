«Недоверчивая» Хилькевич рассказала, как часто проверяет телефон мужа

Москва, 25 августа. Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала, что живет по принципу «доверяй, но проверяй». Она показала, как это работает в жизни.
Актриса опубликовала видео в Instagram cо своим мужем Артуром Мартиросяном. Когда бизнесмену пришло SMS-cообщение, она попросила его сделать кофе. И когда Артур ушел на кухню, Анна тут же полезла проверять телефон.
Но супруг разгадал «хитрый» план Хилькевич и поинтересовался, будет ли она пить кофе с сахаром. Артистка так и не успела узнать, кто ему писал.
«Так, признавайтесь, когда у ваших половинок приходит смс-ка, ваш правый глаз тоже уходит в сторону? Или же вы дожидаетесь момента и…», — спросила Хилькевич.
Актриса добавила, что в начале отношений с Артуром она не могла ему полностью довериться и реагировала на каждое сообщение. Доверие пришло только через несколько лет. А сейчас она проверяет его телефон «только ночью».
Поклонники оценили чувство юмора Хилькевич и согласились, что некоторых мужчин действительно нужно проверять.
«Мы неисправимы: даже когда понимаем, что ничего в телефоне не обнаружено, то тоже считаем это подозрительным. Вот какой предусмотрительный — все удалил и почистил», — ответила подписчица.
«Я своего африканца поначалу тоже все проверяла, а потом со временем пришло доверие. Сейчас на два континента живем и верим друг другу», — поделилась другая поклонница.