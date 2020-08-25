Масленников объяснил, когда россиянам смогут вернуть пенсионные недоплаты

Москва, 25 августа. Организованная Счетной палатой России проверка поможет Пенсионному фонду проработать механизм возмещения гражданам невыплаченных пенсий и довести средства до получателей. В этом уверен руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его мнению, специалистам СП нужно продолжать работу с базой данных ПФР и других ведомств.

«В первую очередь, необходимо проверять все финансовые проводки по объединенным счетам граждан», — сказал экономист в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

Масленников заявил, что отчет СП демонстрирует механизм, с помощью которого государство сможет исправить ошибки и провести начисления с момента назначения пенсий. Напомним, СП предложила установить порядок межведомственного взаимодействия и провести сверку персонифицированной информации о гражданах по единому идентификатору, а также усовершенствовать механизм взаимодействия ПФР с налоговой службой.

Интегрированные реестры получателей мер социальной защиты сводят воедино данные из информационных систем разных программ соцподдержки и дают общее представление о предоставляемых бенефициарам мерах. Важно, что такой подход считается малозатратным, так как не требует специального сбора данных, а использует информацию из уже существующих баз всех ведомств.

«Доклад Счетной палаты России — это сильный аргумент в пользу того, что пенсионную систему нужно менять и вводить информационный реестр, чтобы он заработал уже к концу 2021 года. Сейчас Пенсионный фонд России обязан произвести выплаты части не начисленной пенсии. Для запуска выплат российское правительство будет вынуждено увеличить трансфер из федерального бюджета в ПФР. Плановый трансфер составил на 2020 год около 3,2 трлн рублей. Соответственно, дополнительно из бюджета могут направить минимум 580 млн рублей», — резюмировал эксперт.

Ранее из отчета СП стало известно, что территориальные органы ПФР выплачивали пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей.

Финансовый аналитик Виталий Калугин подсчитал, что потери россиян в связи с этим могут составить около 3 миллиардов рублей. Вместе с тем он заверил, что переживать по этому поводу не стоит, так как деньги дойдут до своих получателей.