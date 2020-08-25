Кремль не видит повода для уголовного расследования ситуации с Навальным

Москва, 25 августа. Кремль пока не видит повода для уголовного расследования случившегося с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», — отметил представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что в том случае, если будет установлено вещество, которое привело к состоянию блогера, и если будет доказано, что это действительно было отравление, то это, конечно, станет поводом для расследования.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что сейчас рассматривается много медицинских версий произошедшего с Навальным. Песков напомнил, что эти версии уже обсуждались омскими и московскими врачами, однако никакого вещества обнаружить не удалось.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту рейса Томск — Москва. Самолет экстренно посадили в Омске, а блогера доставили в местную больницу. Затем Навального вывезли в немецкую клинику «Шарите».

Ранее директор научно-клинического центр оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес заявил, что доклады немецких медиков о состоянии Навального направлены на пиар.