Адвокат Пашаев заявил, что устал от шумихи вокруг дела Ефремова

Москва, 25 августа. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пожаловался прокурору и следователям на угрозы, поступающие ему в связи с защитой Ефремова. Также адвокат заявил, что не боится своих недоброжелателей.

Телеканал «360» сообщает, что Пашаев уже подал против них заявления в соответствующие ведомства. Причиной такому поступку стало то, что, как заявил адвокат, главные сведения по суду и делу Ефремова он часто получает от журналистов. Пашаев утверждает, что его заявления в прокуратуру и следственный комитет появились в СМИ практически сразу после подачи.

«К сожалению, данные от журналистов по нашему делу чаще всего достоверные. Я так смеялся, когда увидел свои заявления уже опубликованные. Даааа, думаю, хорошо работают!» — поделился Пашаев.

Адвокат сообщил, что на него давят, в частности угрожают уголовным делом, если он не откажется защищать интересы Ефремова.

«Меня так достали, вы не представляете. Многие не понимают, что я занимаюсь своей профессиональной деятельностью. Как будто это я преступление совершил! Им же нужны трусливые адвокаты, которые сдадут своего подзащитного, если их напугать, наехать на них. Меня в этом списке трусливых адвокатов нет», — сказал Эльман Пашаев.

Защитник также заявил, что давно устал от шумихи вокруг этого дела и мечтает освободиться от столь пристального внимания.

«Журналистам нужно потерпеть до 31 августа, и потом я снова весь ваш. А сейчас такой бум, нам нужно, чтобы он успокоился», — заключил Пашаев.

Кроме того, он пожаловался на «придурка, бегающего по всем телеканалам» и отметил, что против разжигания интереса и всеобщего шоу вокруг аварии с участием Ефремова.

Ранее Пашаев рассказал о том, что «несколько подставных лиц» обратились с заявлениями в правоохранительные органы с целью привлечения адвоката к уголовной ответственности.

Напомним, ранее обвиняемый в смертельном ДТП Ефремов заявил, что желает отказаться от сотрудничества с Эльманом Пашаевым. Ефремов сообщил, что хотел бы нанять «кого-то посильнее», например, Генриха Падву и Генри Резника. Однако позже актер заключил с адвокатом новое соглашение. По словам Пашаева, у Ефремова появятся и другие защитники. Следующее заседание по делу Ефремова состоится 31 августа.