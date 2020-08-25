Кремль назвал «пустым шумом» обвинения в отравлении Навального

Москва, 25 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «пустым шумом» обвинения в адрес властей РФ по ситуации с Алексеем Навальным.

Песков отметил, что к обвинениям в адрес властей РФ в отравлении Навального нельзя относиться серьезно.

«Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что снижение уровня холинэстеразы у Навального было установлено медиками в Омске в первые часы после его госпитализации. Тогда же ему стали вводить атропин. Причину понижения уровня холинэстеразы установить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество.

Представитель Кремля подчеркнул, что в заявлении немецких властей нет ничего нового. Песков отметил, что в Москве не понимают спешки при озвучивании в ФРГ версии об отравлении Навального. Версия об отравлении не является единственной и должна рассматриваться на ряду с другими.

«Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся», — заключил Песков.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Было принято решение экстренно посадить воздушное судно в Омске. Блогера скорая помощь госпитализировала в токсикологическое отделение города. В клинику в Германии его транспортировали 22 августа.

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Навальным. Он напомнил, что лекарства ингибиторы холинэстеразы используют при лечении болезни Альцгеймера, а также для улучшения памяти в качестве стимулятора мозговой деятельности.