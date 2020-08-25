В Минздраве РФ объяснили, из-за чего возможно повторное заражение COVID-19

Москва, 25 августа. Повторное заражение коронавирусом возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы, но такие случаи крайне редки. Об этом рассказал главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией крайне редки. Повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Например, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека», — объяснил инфекционист.

Накануне стало известно, что во второй раз заразился коронавирусом губернатор Тувы Шолбан Кара-оол, хотя многие эксперты ранее говорили, что повторно заболеть COVID-19 нельзя.

Глава региона, который прежде сталкивался с коронавирусной инфекцией в мае, отметил, что теперь заболевание протекает по-другому, передает «Ридус». По его словам, сейчас чаще беспокоят головные боли. Губернатор полагает, что заболел повторно из-за рабочих нагрузок, которые «не дали сформироваться антителам, иммунитету» после первого случая.

Вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя эту ситуацию Ura.ru, предположил, что новое заражение может быть связано со снижением в крови чиновника нейтрализующих антител. Он также отметил, что головные боли являются серьезным симптомом.