Кремль готов обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов

Москва, 25 августа. Россия готова обсуждать с Белоруссией рефинансирование кредитов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что вопросы о рефинансировании тех или иных сегментов белорусского госдолга перед РФ обсуждались и ранее. Москва рассмотрит возможность рефинансирование кредитов, если соответствующее предложение поступит из Минска.

«Это вопрос абсолютно экономический, поэтому, если такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, это предмет переговоров», — добавил Песков.

Кроме того, Песков сообщил, что в Кремле внимательно следят за безопасностью российских граждан и бизнеса в Белоруссии.