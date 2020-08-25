В Кремле следят за безопасностью российских граждан и бизнеса в Белоруссии

Москва, 25 августа. В Кремле внимательно следят за безопасностью российских граждан и бизнеса в Белоруссии, им ничто не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса. <…> Мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, видит ли Москва угрозу российским компаниям, работающим в Белоруссии.

Ранее издание The Bell сообщило, что «Яндекс» якобы начал эвакуировать своих сотрудников из Белоруссии. В пресс-службе компании РИА Новости рассказали, что минский офис «Яндекса» продолжает работать в дистанционном режиме, а некоторые сотрудники выехали из города. Всего в минском офисе «Яндекса» трудятся около 300 человек, передает «ФедералПресс».

Напомним, после президентских выборов, прошедших 9 августа, в Белоруссии начались несанкционированные протестные акции. По словам президента республики Александра Лукашенко, за массовыми беспорядками стоят США и Европа.