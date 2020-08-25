Кремль отреагировал на заявление немецких врачей об «отравлении» Навального

Москва, 25 августа. Российские врачи готовы предоставить немецким коллегам образцы первых анализов Алексея Навального и предлагают обмениваться информацией и различными биоматериалами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не понимаем, почему коллеги так спешат с отравлением…. Вещество пока не установлено. Может быть, у немцев есть данные какие-то», — предположил представитель Кремля.

Песков добавил, что российские врачи оценили с профессиональной точки зрения заявления немецкой клиники о том, что Алексей Навальный якобы был отравлен.

«Не должно быть место каким-то таким шумливым пустым заявлениям. Нужно абсолютно спокойно анализировать сказанное и написанное. Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления», — подчеркнул он.

По словам Пескова, атропин, о котором говорят специалисты клиники «Шарите», омские врачи начали вводить Навальному в первый час пребывания в реанимации.

«Снижение уровня холинэстеразы может быть по разным причинам, в том числе при использовании лекарств различных. То есть лекарства понижают уровень холинэстеразы», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас надо выяснить, что было причиной понижения, но эту причину ни российские медики, ни немецкие не могли установить.

«Вещества нет. К сожалению, не удается установить, анализы не показывают», — отметил он.

Таким образом, по его словам, сама аналитика абсолютно совпадает и у российских, и у немецких докторов. Разнятся только выводы.

