Эксперт рассказал о неожиданном «кеш-эффекте» пандемии в России

Москва, 25 августа. За время пандемии в карманах россиян скопился огромный неиспользованный кеш, который может необычным образом отразиться на экономике РФ, считает политтехнолог Марат Баширов.

По его мнению, этот неожиданный эффект коронавирусной изоляции может привести к двум сценариям.

«Либо это простимулирует в дальнейшем инфляцию, либо скачок внутреннего спроса в России», — написал Баширов в своем Telegram-канале «Политджойстик».

В качестве примера он привел финансовый анализ автора Telegram-канала Truevalue за июль 2020 года. В нем был отмечен рост кредитного портфеля в РФ на 983 млрд рублей. При этом, по словам автора публикации, этот рост «почти не отразился на депозитных счетах частного сектора». Помимо этого, он обратил внимание и на то, что «наличность на руках населения продолжает увеличиваться темпом 0,3 трлн третий месяц подряд», пишет «Царьград».

Ранее российские финансовые эксперты высказались о возможности предоставления новых выплат в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Специалисты указали, что подобные меры могут быть предприняты в преддверии 1 сентября.

