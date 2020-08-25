Диетолог предупредила об опасности употребления орехов

Москва, 25 августа. Орехи содержат много полезных микроэлементов, однако некоторым людям употреблять данный продукт опасно. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, больше всего полезных микроэлементов содержится в грецких орехах. Они являются источником цинка, меди, железа и селена и очень полезны при анемии.

«В нем больше всего содержится белка, в арахисе и фундуке он тоже присутствует, но грецкий орех все же рекордсмен», — отметила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог добавила, что все перечисленные виды орехов не содержат углеводов, поэтому их могут употреблять даже те, кто придерживается диеты. Кроме того, содержащиеся в этих орехах растительные полиненасыщенные жиры благотворно сказываются на состоянии кожи, волос и ногтей.

Что касается калорийности, то она ниже всего в фундуке, однако, по словам диетолога, арахис и грецкий орех тоже нельзя назвать калорийными. Тем, кто следит за весом, можно съедать по пять–десять орешков в день, остальные же могут употреблять до 50 граммов орехов ежедневно.

При этом некоторым категориям людей стоит вообще отказаться от любых орехов. Соломатина предупредила, что есть орехи нельзя аллергикам, а также тем, кто страдает от подагры и проблем с желудочно-кишечным трактом.

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