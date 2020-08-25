Сексолог назвала главную опасность для супружеских пар от просмотра порно

Каждый человек хоть раз в жизни смотрел порнографические фильмы. Интерес к таким видеороликам может превратиться в привычку. Порой супружеские пары прибегают к просмотру довольно откровенных сцен, чтобы возбудиться. Но есть ли опасность от просмотра порнографии для семейных пар? Как порно влияет на развитие подростка? Эти вопросы в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей обсудила врач-сексолог и психиатр Ирина Айриянц.

Просматривать порнографические ролики могут люди разных полов и возрастов. Влияние таких видео на каждую группу людей может быть совершенно разное. Кандидат медицинских наук объясняет, что есть люди, имеющие половую жизнь, а есть те, кто только готовится к ней. По ее словам, в этом контексте нужно рассматривать, что вредно, а что полезно.

«Есть безусловные неполезные виды порнографии. К примеру, подросткам не очень полезно просматривать ненормативную порнографию. Речь идет о роликах со сценами педофилии, зоофилии или некрофилии. Все эти вещи, которые не являются нормативными, могут подтолкнуть подростка, у которого не сформировано сексуальное влечение, к ненормальному сексуальному поведению в этом направлении. У него может случиться первый оргазм на фоне каких-то ненормативных и экстремальных видов секса. С этой точки зрения порнография может быть вредной», — выразила мнение Айриянц.

В то же время на психику здорового человека пагубное влияние ненормативной порнографии маловероятно, утверждает сексолог.

«Не все, кого совращают, становятся педофилами, и не все, кто имеют в подростковом периоде гомосексуальный опыт, потом меняют сексуальную ориентацию. Понятно, что существует норма, которая возобладает и все равно останется для человека ведущей, — поясняет она. — Но есть люди, имеющие не очень здоровую психику. Их порнография может подтолкнуть к ненормальному направлению в сексуальном поведении».

Сказать, что любая порнография плоха, было бы неправильно, подчеркивает собеседница ФАН. Она призналась, что следует не ограничивать доступ к порнографии, а отслеживать контент, к которому имеют доступ подростки.

«Родителям подростков нужно знать тип просматриваемой порнографии, чтобы понимать, норма это или нет. Запретить ее не только невозможно, но и неразумно, — заявляет сексолог. — К тому же у порнографии есть полезная сторона, если говорить о познавательной части секса. Речь идет именно о нормативном контенте. В таких фильмах есть элементы обучения, и самый простой из них — возбуждение для мастурбации».

Но есть ли польза для семейных пар от просмотра порнороликов? Это означает, утверждает Айриянц, что в сексуальной жизни супругов существует проблема.

«Бытует мнение, что парам просмотр порнороликов не нужен. В любовных отношениях достаточно возбуждения, чтобы совершить половой акт. Обычно просмотр порнографических роликов в паре только снижает ощущения от секса, и возбуждение происходит гораздо труднее. Поэтому я здесь не вижу никакой пользы, — говорит психиатр. — Кроме того, если пара привыкает к возбуждению только при просмотре порнофильмов, то потом будет сложнее это сделать без видео. К примеру, если постоянно брать в секс-шопе игрушки и использовать их при занятиях сексом, то без них уже будет труднее добиваться нормального уровня возбуждения и оргазма».

Ранее сексолог и психолог Инна Глуз-Широкова дала советы, как разнообразить постельную жизнь. Она отметила, что секс является одной из ключевых сторон отношений и любви.