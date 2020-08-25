Мороз показала дочь-пятиклассницу с розовыми волосами и голым животом

Москва, 25 августа. Актриса Дарья Мороз отправила дочь от Константина Богомолова Анну в пятый класс. Она опубликовала фото с первого учебного дня дочери в Instagram.

На снимках дочь актрисы предстала в необычном для школьницы виде – с розовыми кончиками волос и джинсовом костюме с топом, оголяющим живот. В школу Анна взяла огромный рюкзак, который с трудом держит.

Имидж пятиклассницы удивил подписчиков. Мороз объяснила, что ее дочь ходит в немецкую школу, где нет школьной формы. Кроме того, она отметила, что занятия в школе начинаются на неделю раньше, но и заканчиваются на месяц раньше по сравнению с государственными школами.

«Ой, как Анна выросла», — удивилась liliental.

«Даша, готовьте сковороды отбиваться от женихов. Аня – огонь», — написала voro_nova_no.

«Ого, рюкзак — друг сколиоза», — отметила indigo_from_mercury.

«Дарья, можно в школу без формы? Как же здорово!!!» — восхитилась anastasya_ryabinina.

Ранее Мороз поделилась в Instagram фотографией в откровенном образе. Знаменитость продемонстрировала подписчикам длинные ноги. На фото Мороз предстала в одной мужской рубашке на голое тело. Актриса позировала на фоне забора с сеткой.