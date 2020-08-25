Эксперты объяснили, почему Великобритания отказывается от всех танков

Сухопутная армия Великобритании стала главной жертвой основных сокращений после окончания холодной войны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отказ от танков

Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от танков в рамках программы по модернизации своих вооруженных сил. Об этом сообщает британская газета Times.

Причиной подобного решения могут быть большие затраты на модернизацию находящихся на вооружении британской армии 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior.

Британское военное ведомство считает, что эта техника устарела. В то же время они отмечают, что изменившийся характер методов и способов ведения боевых действий требует более масштабных инвестиций в кибервооружение, космические и иные самые современные технологии.

Тем не менее Минобороны Великобритании также рассматривает возможность модернизации упомянутых танков и БМП или приобретения у Германии танков Leopard 2.

Главная жертва сокращений

Военный эксперт Юрий Лямин заметил, что нужно учитывать островное географическое положение Великобритании. Оно традиционно является главным для поддержания сильного военного флота.

«Таким образом, после окончания холодной войны именно сухопутная армия Британии стала жертвой основных сокращений. Однако флот сохраняется и развивается, он в последние годы получил новые авианосцы, строятся новые атомные подводные лодки и так далее. В то же время про сухопутные войска постоянно появляются слухи о новых сокращениях, оптимизациях и прочем. Фактически они финансируются уже по остаточному принципу. Вот озвученное предложение можно отнести к очередной попытке подобной радикальной оптимизации», — пояснил Юрий Лямин.

Военный эксперт отметил, что британская армия по уровню финансирования, внимания со стороны правительства уступает флоту и авиации. Это ведет к различным проблемам, в том числе и с комплектованием войск.

«Например, в 2018 году численность британских сухопутных войск составляла менее 77 тысяч при положенной по штату численности в более 82 тысяч человек. Штатная численность и так невелика, так при этом все равно есть проблемы с комплектованием», — заключил Юрий Лямин.

«Танки идут под нож»

Политолог Максим Жаров обратил внимание, что за время холодной войны с Советским Союзом США и Великобритания накопили огромные запасы обычного вооружения, которые с распадом СССР стали не нужны. После имитационного выхода Великобритании из Евросоюза для официального Лондона исчезла необходимость каждый раз уговаривать парламент увеличивать ассигнования на обычные вооружения с целью поддержания военного паритета в Европе.

«Как видим, англичане вслед за Соединенными Штатами пришли к мысли о том, что главные действующие лица в современной войне начала XXI века — это авиация и кибервойска. Поэтому огромные военные бюджеты далее будут тратиться именно на эти рода войск, в связи с чем «под нож» первыми пойдут танки», — резюмировал Максим Жаров.

Ранее военный эксперт назвал роковым сигналом очередную аварию с истребителем F-35 ВВС США. Имеющиеся проблемы при изменении геополитической обстановки могут сыграть в его судьбе роковую роль.