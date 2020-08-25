В Германии признали, что Меркель уступает Путину как политик

Берлин, 25 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель является практически единственным лидером страны в мире, умеющим достойно поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Однако при этом все равно проигрывает ему по нескольким пунктам. Материал с размышлениями об этом опубликовало немецкое издание Süddeutsche Zeitung в колонке Штефана Корнелиуса.

Ее автор настаивает на том, что при всей политической дальновидности Меркель Путин имеет весомое преимущество. По словам Корнелиуса, это — силовые методы в политике. В подтверждение своего же тезиса автор приводит инцидент с блогером Алексеем Навальным. При этом немецкий колумнист не делает никаких выводов, так как ожидаемо, что никаких подтверждений ситуации с «отравлением» не существует.

Корнелиус, характеризуя политику Меркель, пишет, что «правительство Германии вмешивается, грозит Путину и старается сотрудничать с ним».

«Тем не менее в итоге ситуацию вполне можно назвать обескураживающей для Берлина. Когда дело доходит до обострения, всегда доминирует Путин», — завершает колонку немецкий аналитик.

В заключение колумнист делает вывод, что Меркель не готова конкурировать с Путиным, но, по крайней мере, пытается это делать.

Ранее российский лидер провел с канцлером Германии телефонный разговор, в котором лидеры обсудили политическую ситуацию в Белоруссии. В ходе разговора Меркель отметила необходимость национального диалога в Белоруссии для преодоления кризиса. Канцлер ФРГ призвала власти республики отказаться от насилия и выпустить политических заключенных.

Также стало известно о том, что российский лидер не собирается обсуждать с Меркель ситуацию с блогером Алексеем Навальным, о чем сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.