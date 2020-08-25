Бондарчук показала, как проводит медовый месяц в Турции с Харченко

Москва, 25 августа. Экс-супруга Федора Бондарчука Светлана после свадьбы улетела вместе с новым мужем Сергеем Харченко на популярный турецкий курорт Бодрум. В своем Instagram она показала, как проводит медовый месяц с возлюбленным.

В ленте бывшего главреда Hello! пока не появилось публикаций с отдыха, однако раздел Stories пополняется регулярно. На фото и видео Бондарчук (она не изменила фамилию после замужества) выглядит счастливой — много танцует, улыбается и смеется.

Она предпочитает выбирать максимально комфортные и открытые наряды, чтобы легко переносить жару. Так, на одном из снимков ее можно увидеть в джинсовых шортах и укороченном топике лавандового цвета, на другом — в белых хлопковых шортах с желтым топом.

Вместе с тем новоиспеченная жена не забывает и о платьях. В соцсети она показала себя в облегающем платье длины мини черно-белого цвета, а также в летнем свободном платье бирюзового цвета.

Стоит отметить, что Харченко в своих публикациях из Турции она еще не показывала, хотя супруг в своем аккаунте фото жены выкладывал.

Бондарчук и Харченко поженились 15 августа в Москве, церемония бракосочетания прошла в Гагаринском ЗАГСе. 44-летний бизнесмен и дизайнер на 7 лет младше своей известной супруги.

Портал «Утро.ру» пишет, что Бондарчук предстоит долго расплачиваться со спонсорами, которые помогли организовать торжество. Свадьбу супруги решили провести в роскошном столичном ресторане, а за вечер невеста успела сменить три платья. Но она решила пойти по стопам Ксении Собчак и часть вещей для праздника получила по бартеру. Теперь ей придется «отрабатывать» наряды.

С бывшим мужем режиссером и продюсером Федором Бондарчуком Светлана прожила 26 лет. Как заявили сами звезды, брак распался из-за кризиса в отношениях.