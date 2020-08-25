Ученые напечатали идеальную копию человеческого пальца

Токио, 25 августа. Группа американских и японских ученых создала искусственный палец, который полностью копирует человеческий.

Специалисты изучили эндоскелетную структуру рук, которая основана на системе связок и сухожилий. С их помощью руки могут брать мелкие детали, писать, играть на фортепиано, шить, пишет Planet Today.

Ученые решили, что эти знания помогут им создать протез, который устранит основные проблемы робототехники.

«Если мы научимся сочетать мягкие и жесткие материалы, то научим роботов работать не только с тяжелыми предметами, но и демонстрировать ловкость рук», — прокомментировал работу один из исследователей.

Биоинженеры разработали монодеталь, которую распечатали на 3D-принтере. Симуляция доказала, что палец работает, как настоящий. Ученые планируют напечатать целую руку и протестировать ее на роботе.

Ранее сообщалось, что исследователи из Калифорнийского технологического университета разработали «электронную кожу», которая получает энергию из пота. Гаджет может считывать физиологические параметры владельца и информировать о результатах скрининга.