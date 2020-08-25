Ивлеева на фото рассекретила новое путешествие «Орла и решки»

Москва, 25 августа. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева показала на фото свою «бронзовую копию» и случайно рассекретила новое путешествие «Орла и решки».

Ведущая показала фото со съемок нового выпуска шоу «Орел и решка». Блогер опубликовала лавку с книгами, необычное крыльцо и памятник туристке.

«Я скучала по таким фоткам», — призналась Ивлеева

Пользователи отметили, что статуя крайне похожа на ведущую. Некоторые предположили, что именно она стала прототипом памятника.

«Прям с тебя лепили!» — отметил ivl_album.

«На тебя девушка похожа», — добавил newnastyss.

«Вторая фотка, как с вас списана», — согласился hannakar_.

Пользователи поинтересовались, где Ивлеева нашла такие необычные и уютные достопримечательности. Внимательные подписчики обратили внимание, что на одной из фотографий Ивлеева случайно показала название города – на палатке написано «Скопье».

«Это Македония, город Скопье», — предположила vladimirovvnaaa.

«На ларьке название города. Всем, кто спрашивает, где это», — объяснила victoria_sapego.

Ранее поклонники «Орла и решки» запустили в Сети хэштег #тольконековаль. Поводом стал опрос, проведенный руководством шоу. За возвращение Насти Ивлеевой в шоу тогда проголосовали 700 тыс. человек. Она подчеркнула, что впервые в истории «Орла и решки» сотни тысяч поклонников смогли добиться возвращения ведущей.