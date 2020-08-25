Экономист подсчитал потери россиян от ошибок при начислении пенсий

Москва, 25 августа. Потери россиян из-за ошибок при расчете пенсий за два года могут составить около 3 млрд рублей, однако переживать из-за этого не стоит, потому что деньги все равно дойдут до своих получателей, заявил финансовый аналитик Виталий Калугин.

По словам эксперта, эти просчеты произошли по техническим причинам. Кроме того, как подчеркнул Калугин, ошибки не носят массовый характер, и после их выявления последует тотальный аудит, после которого все деньги будут доведены до людей.

Калугин добавил, что здесь нет злого умысла сотрудников ПФР.

«У них нет KPI (ключевые показатели эффективности), если им удается начислить выплаты меньше», — пояснил он в беседе с URA.RU.

Эксперт обратил внимание, что неточности при расчетах возникали не в крупных городах, где хорошо развита IT-инфраструктура, а в небольших населенных пунктах. Таким образом, по его мнению, можно говорить о том, что ошибки связаны с тем, что у ПФР нет такой же отлаженной информационной инфраструктуры, как например, у Федеральной налоговой службы.

«Подобные случаи нельзя считать массовыми, а потерянные деньги россиянам должны вернуть», — заключил он.

О том, что некоторым россиянам в 2017-2019 годах занижали пенсию из-за ошибок при расчетах, ранее заявили в Счетной палате РФ. В ведомстве пояснили, что ошибки происходили из-за появления двойных лицевых счетов после смены фамилии получателя или из-за того, что на одного человека могли быть открыты сразу несколько СНИЛС.

Аудиторы СП рекомендовали Минтруду и ПФР провести проверку назначенных и пересчитанных по данным персонифицированного учета пенсий и осуществить выплаты гражданам недополученных ранее пенсий.