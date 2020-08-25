«Океан Эльзы» обвинил Зеленского в нарушении авторских прав

Киев, 25 августа. Украинская группа «Океан Эльзы» обвинила президента Украины Владимира Зеленского в нарушении авторских прав. Соответствующее обращение было опубликовано на официальной странице музыкального коллектива в Facebook.

Как оказалось, 24 июня во время праздника в честь Дня независимости Украины со сцены на Софийской площади прозвучала песня «Океана Эльзы» «Там, де нас нема». Трек исполнила Верка Сердючка с хором.

Представительница группы Виктория Хоменко рассказала «Громадське», что разрешение на использование песни коллектив не давал. Более того, по словам Хоменко, к группе даже никто не обращался по поводу разрешения.

«Украина — это Европа. Европа — это уважение прав, включая авторские права. Не правда ли, офис президента Украины?» — прокомментировали данную ситуацию на странице «Океана Эльзы» в соцсети.

Кроме того, выяснилось, что на концерте без разрешения использовали песню другой группы — «Бумбокс». Трек «Вахтерам» на празднике исполнила группа «Время и стекло».

Продюсер «Бумбокса» Алексей Согомонов сообщил, что у них также никто не запрашивал разрешения на использование песни. По его словам, обычно в таких случаях местные власти прикрываются законом о пародиях.

Примечательно, что у «Бумбокса» уже возникали подобные претензии к телевизионному шоу «Студии Квартал-95», основателем которой является Зеленский. Как рассказал Согомонов, несмотря на категорический отказ группы, в передаче прозвучал трек «Рок-н-ролл».