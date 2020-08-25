Центр Гамалеи объявил о следующем этапе испытаний вакцины от COVID-19

Москва, 25 августа. НИЦЭМ имени Гамалеи подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Об этом стало известно из заявления министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Это станет следующим этапом в испытаниях новой вакцины от COVID-19 «Спутник V». Она была разработана специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и была зарегистрирована Минздравом как первая в мире вакцина для профилактики коронавируса.

Более 20 стран мира отправили в РФ заявки на приобретение миллиарда доз. Россия уже договорилась о производстве вакцин в пяти странах, как сообщил Глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, что препарат, получивший название «Спутник V», ранее прошел тестирование и его безопасность и эффективность были доказаны. Организмы всех добровольцев, принявших участие в испытаниях вакцины, выработали стойкий иммунитет к коронавирусу.

Также сообщалось, что в самое ближайшее время первые партии вакцины от COVID-19 поступят в Москву.

Ранее американские ученые заявили о том, что ведут работу над новой назальной вакциной от коронавируса. Известно, что она будет действовать аналогично «Спутнику V». Но если отечественный препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения, то вакцина из США вводится через нос.