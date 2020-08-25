Вирусолог объяснил повторное заражение главы Тувы коронавирусом

Москва, 25 августа. Повторное заражение коронавирусом главы Тувы Шолбан Кара-оола может быть связано с тем, что в его крови снизилось число нейтрализующих антител. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Похоже, нейтрализующие антитела у губернатора упали, и при повторном заражении у него могло быть усиление инфекции. Головные боли тоже являются серьезным симптомом», — объяснил специалист в комментарии для Ura.ru.

Вирусолог также добавил, что говорить о мутации вируса у главы региона нельзя, хотя во второй раз он и проявил себя иначе.

Альштейн напомнил, что как минимум 90 повторных случаев заражения были описаны в Китае во время январско-февральской эпидемии. По его словам, повторные заражения случаются редко и в основном связаны с особенностями иммунитета каждого конкретного человека.

Губернатор Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом накануне, передает «Ридус». Он предположил, что оно произошло из-за рабочих нагрузок, которые «не дали сформироваться антителам, иммунитету» после первого случая. Глава региона также отметил, что теперь заболевание протекает по-другому — его больше беспокоят головные боли. Сейчас Шолбан Кара-оол находится в местной инфекционной больнице.

О первом заражении глава региона сообщал в соцсети «ВКонтакте» 25 мая. Тогда COVID-19 выявили и у нескольких его подчиненных. Все они были госпитализированы в одну из республиканских больниц.

По последним данным, за весь период эпидемии в Росси в Туве зарегистрировано 6681 случаев коронавируса, 23 из них за последние сутки.