Эксперт объяснила, зачем Индия захотела купить почти весь российский уголь

У России как у надежного поставщика есть большие шансы нарастить долю на мировом угольном рынке. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Индия хочет весь российский уголь

Индия собирается приобретать у России коксующийся уголь, антрациты и пылеугольное топливо объемом до 40 миллионов тонн и более ежегодно. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, которые участвовали в заседании рабочих групп Госсовета 14 августа.

На сегодняшний день Россия экспортирует в Индию менее 1 миллиона тонн металлургических углей из общего экспорта в 46 млн тонн. Для увеличения поставок планируется раскатка маршрута через российские южные порты.

Сообщается, что в поставках в Индию среди крупных производителей коксующихся углей и антрацитов заинтересованы «Сибантрацит» и «Колмар». Индия — это растущий рынок, один из самых перспективных, добавили в «Сибантраците».

Нарастить долю

Как отметила Наталья Мильчакова, это сотрудничество важно для обеих стран. Однако для России оно будет значить несколько больше, чем для Индии.

«Дело в том, что Индия не только крупный потребитель коксующихся углей благодаря прекрасно развитой сталелитейной промышленности, но она сама также является крупным производителем. Основные конкуренты у России на этом сегменте угольного рынка — Китай и в конечном счете сама Индия как производитель угля», — пояснила эксперт.

Она заметила, что возможные закупки Индии у России почти всего объема экспортируемого коксующегося угля будут связаны с тем, что, во-первых, Индии нужно будет восполнять дефицит угля. Причина кроется в том, что собственного производства у нее недостаточно, чтобы удовлетворить большой объем потребления этого энергоресурса промышленностью. Во-вторых, у Индии в настоящее время сложные дипломатические отношения с Китаем, и, по-видимому, по этой причине она не намерена попадать в экономическую и энергозависимость от КНР.

«Для этого и нужны закупки почти всего объема коксующихся углей у России. Перспективы сотрудничества в принципе неплохие. Однако если политические отношения у Индии с Китаем наладятся, то она может сократить объемы приобретаемого у России угля. Не исключено, что в будущем на этом сегменте у РФ могут появиться дополнительные конкуренты. Например, Индонезия, которая с 2017 года активно увеличивает производство угля, или ЮАР, которая ранее была потребителем угля из России», — добавила Мильчакова.

По словам эксперта, у России стоимость угля достаточно высока из-за большого расстояния от угольных месторождений до морских портов. Поэтому появление конкурентов не исключено. С другой стороны, пандемия коронавируса ослабила мировую экономику, и в связи с этим более вероятно, что многие крупные инвестиционные проекты у конкурентов окажутся нереализованными, так что у России как у надежного поставщика есть большие шансы сохранить и нарастить долю на рынке.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что экспорт российского угля в Китай может вырасти вдвое за ближайшие десять лет — до 55 миллионов тонн в год. Нарастить экспорт угля РФ поможет конкурентное преимущество в виде короткого логистического плеча.

В то же время эксперты прогнозируют, что США ждет массовое банкротство нефтегазовых компаний. Еще около 140 могут объявить о банкротстве в 2020 году из-за падения цен на нефть.