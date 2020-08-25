Вальс, рисование и Т-34: чем запомнилось открытие форума «Армия-2020»

В Московской области стартовали Армейские международные игры — 2020 и военно-технический форум «Армия-2020». Чем запомнилось открытие главного мероприятия международного уровня в сфере обороны — в материале корреспондентов Федерального агентства новостей.

Форум открыли президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Рад приветствовать организаторов, участников и гостей международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр», — заявил глава государства перед открытием мероприятия.

Михаил Мишустин выразил уверенность, что участников и болельщиков Армейских игр ждет яркий и зрелищный праздник, а сам форум подтвердит статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов и прорывных идей.

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги, уважаемый Михаил Владимирович, сегодня здесь собрались представители многих стран мира. Больше 90 делегаций прибыло для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников. А теперь и не только оружейников, но и всё то, что оборонная промышленность может сделать для нашей повседневной жизни, чтобы она стала лучше, легче, чтобы она стала продуктивнее. Мне остается только одно – объявить международный военно-технический форум и международные военные игры открытыми», — сказал Шойгу.

Открытие шестых Международных армейских игр сопровождалось демонстрацией российских вооружений на полигоне Алабино. В ходе показательных заездов российские боевые машины показали «танковый вальс», стрельбу из орудий Т-80 в полете, выстрел из орудий артиллерийской боевой машины «МСТА-С», а также пролет тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 с выбросом воды на полигон.

Самой запоминающейся частью показательных выступлений стал проезд по полигону легендарных Т-34, которые, несмотря на почтенный возраст, показали себя весьма резво, а также продемонстрировали точную стрельбу по мишеням. На экспозиции в Алабино были представлены танки, еще не поступившие на вооружение ВС РФ.

Во время посещения форума гости и участники могли познакомиться со ставшими уже культовыми вариациями российских боевых машин: БМП-2, самоходными гаубицами САУ-2С19М1, танками Т-90А и так далее.

Офицеры из российских военных вузов представили собственные прототипы техники, которая уже в самое ближайшее время может поступить в ряды российских вооруженных сил. Этот факт показывает, что армия России способна замечать и развивать молодые умы, состоящие в штате.

«Мы представляем мотовездеходную транспортную платформу для тактических войсковых формирований. Стенд-демонстратор представляет собой компоновочное решение в рамках докторской диссертации из Общевойсковой академии вооруженных сил. Стенд примечателен тем, что он технически скомпонован так, что можно создать новую транспортную платформу на представленных узлах и агрегатах. Техника способна передвигаться как по суше, так и по воде — но не вброд, а именно вплавь. Грузоподъемность — 500 кг, сама весит порядка 700 кг», — рассказал один из участников мероприятия.

Количество посетителей в первый день открытия военных игр приятно удивило и продемонстрировало, что российская армия способна привлекать население как своими новейшими разработками, так и легендарной классикой, созданной еще советскими оружейниками и прошедшей путь в несколько десятков лет до наших дней.

Отдельного внимания достойны представители экзотических государств, прибывшие на форум и игры. Так, на полигоне Алабино гости мероприятия могли встретить граждан Республики Конго, Азербайджана, Индии, Сербии и других уголков мира.

«Мы будем участвовать в соревнованиях, во втором заезде на красном танке. На вооружении Конго стоит основной боевой танк Т-72Б3. Кроме того, есть и советские Т-55 и Т-64», — заявил корреспонденту ФАН представитель армии Республики Конго.

На протяжении всех Армейских игр — 2020, которые продлятся до 5 сентября, участники пройдут множество этапов по 30 видам военно-технических соревнований на территории пяти государств — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана.