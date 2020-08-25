Кравчук рассказал, как спасается от коронавируса американской «маской»

Киев, 25 августа. Экс-президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, Леонид Кравчук в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону похвастался специальным устройством от коронавируса.

Этот прибор Кравчук носит на шнурке на груди, издали он похож на мобильный телефон белого цвета. Гордон поинтересовался у политика, что это за устройство.

«Это «маска» от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареи, заряжается и (производит) озон», — пояснил Кравчук.

По его словам, эта «маска» постоянно фильтрует воздух, убивая микробы.

«Вот я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы, я так надеюсь», — добавил он.

По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксированы 106 757 случаев заражения COVID-19, 2293 из них скончались, 52 524 пациента выздоровели.

В конце прошлой недели стало известно о том, что коронавирусной инфекцией заболела экс-премьер Украины и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По словам ее пресс-секретаря, состояние Тимошенко оценивается врачами как тяжелое. Местные СМИ также сообщали, что коронавирусом заразились также дочь Тимошенко Евгения и ее супруг Артур Чечеткин.