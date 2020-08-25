Багдасаров рассказал, как спецслужбы Украины вербуют преступников в РФ

Москва, 25 августа. Известный российский политолог Семен Багдасаров высказался о спецоперации СБУ в России, которая была предотвращена ФСБ.

В эфире телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Багдасаров выразил уверенность, что украинские спецслужбы продолжат агентурную деятельность, направленную против Российской Федерации. Он заметил, что из Украины уже давно пытаются сделать плацдарм, который будет использоваться для дестабилизации ситуации в российских городах.

По мнению политолога, Москве необходимо уделить большое внимание угрозе, которая исходит от Украины. Киев уже давно занимается организаций специальных операций, направленных против Российской Федерации. Служба безопасности Украины (СБУ) вербует преступников и пытается устроить антироссийские провокации на территории России.

«Да нет, их нанимает спецслужба. Спецслужбы так устроены, они работают со всеми, кто выгоден. Выгодны бандюки какие-то, они их наймут и скажут: «Ребята, сделайте это дело», – заявил Багдасаров.

Эксперт уверен, что спецслужбы Украины уже давно развели активность на территории России. Украинские власти предпринимают любые меры, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны, организуя информационные вбросы. Для этого используются специальные подразделения, занимающиеся «подрывом информационной безопасности», пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что специалисты ФСБ предотвратили специальную операцию СБУ на территории России. Украинские спецслужбы осуществили попытку похищения лидера народного ополчения Донбасса Романа Волянюка, который является гражданином Российской Федерации.