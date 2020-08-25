Морозов посоветовал Киеву перестать ставить условия Крыму ради воды

Россия не может допустить гуманитарной катастрофы из-за воды в Крыму, поскольку полуостров является частью страны. Украина осознает бессмысленность водной блокады Крыма и без всяких ультиматумов откроет водоснабжение через Северо-Крымский канал. Такую точку зрения в беседе с Федеральным агентством новостей озвучил депутат Госдумы Антон Морозов.

Таким образом он прокомментировал заявление главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, который назвал условие возобновления подачи воды в Крым. Как он пояснил, Киев может возобновить водоснабжение полуострова в случае гуманитарной катастрофы.

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал политик.

При этом Кравчук отметил, что подача воды будет предусмотрена только для жителей полуострова, а не для промышленных предприятий и военных баз.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, готовность Киева предоставлять воду в Крым — это хорошо. У властей страны все-таки есть понимание, что там живут украинцы, говорит собеседник ФАН.

«Язык конфронтации Киева является путем в никуда. Поэтому нужно находить подходы друг к другу, решая все проблемы мирным путем, без всяких ультиматумов и принуждения, — полагает Морозов. – Кроме того, рано или поздно украинская власть поймет, что бесполезно конфликтовать с Россией. Киеву придется смириться с тем, что Крым вошел в состав РФ на абсолютно легитимной основе. К тому же этот факт признан во всем мире. Для Украины бессмысленно каким-то образом снова пытаться надавить на крымчан. Они свой выбор сделали и никакие условия со стороны Украины не воспринимают всерьез».

Вместе с тем сама постановка Кравчуком вопроса водоснабжения Крыма в такой ультимативной форме «не корректна», считает парламентарий.

«В любом случае украинские власти осознают бессмысленность водной блокады и без всяких условий откроют водоснабжение через Северо-Крымский канал. В принципе, эта вода нужна Крыму», — сказал Морозов.

Депутат подчеркнул, что в Крыму не может случиться гуманитарная катастрофа. По его словам, еще в 2014 году Россия показала, что «в беде своих не бросает».

«Когда была угроза бойни и кровопролития на полуострове, мы протянули руку помощи крымчанам и наши вооруженные силы стабилизировали там ситуацию. В нынешних условиях, когда Крым стал частью России, ни о какой гуманитарной катастрофе речи быть не может», — заключил собеседник ФАН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас речь о подаче пресной воды в Крым не идет. Возобновление водоснабжения может случиться только в случае возвращения полуострова в состав Украины.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал такие условия со стороны Киева клоунадой.