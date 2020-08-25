В Крыму назвали поддержавших санкции Евросоюза «сонмом русофобов»

Симферополь, 25 августа. Руководство государств, поддержавших антироссийские санкции Евросоюза по Крыму, пополнило «сонм русофобов», которые хотят наказать крымчан за исторический выбор в пользу РФ. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

«Своим решением они присоединились к сонму ненавидящих крымчан русофобов», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Молохов, позиция шести стран, поддержавших санкции ЕС, вполне предсказуема. Также политик сказал, что ему жаль жителей этих стран, поскольку они стали заложниками несправедливой политик Евросоюза по отношению к населению Крыма.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что к антироссийским санкциям по Крыму присоединились Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия, передает НСН. Нынешний пакет санкций действует до 23 июня 2021 года.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате законного референдума, который прошел в 2014 году после госпереворота на Украине. Воссоединение с РФ поддержали более 90% крымчан и жителей Севастополя.

В ЕС по-прежнему отказываются признавать результаты волеизъявления населения полуострова, в связи с чем и вводятся санкции. При этом ограничения в основном направлены на самих крымчан. Например, физлица не могут въезжать на территорию ЕС по российским паспортам, передает «Царьград».