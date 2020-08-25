Назван российский регион, где нет ни одного случая COVID-19 за сутки

Москва, 25 августа. Ни одного нового случая COVID-19 не зарегистрировали за последние сутки в Чукотском автономном округе. Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ 0%, Московская область, Республика Калмыкия, Архангельская область, Смоленская область 0,2%», — следует из данных.

Всего в ЧАО выявлено 168 больных. Из них пять человек активные, 161 пациент выздоровел, двое скончались.

По последним данным, общее число носителей вируса в России возросло до 966 189. При этом ежедневно выявляемое количество случаев COVID-19 продолжает снижаться. Так, 24-го августа их было зарегистрировано 4744, а 25-го — 4696.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения оценили риски второй волны заболеваемости. Помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра считает, что мир может избежать ее, передает «ФедералПресс».

По его словам, на данный момент медики обладают всеми необходимыми средствами и ресурсами, чтобы предотвратить распространение инфекции. Эксперт отметил, что число заболевших может увеличиться в связи с совершенствованием методов диагностики и расширением спектра тестирования.

В мире на утро 25 августа насчитывается 23 826 820 случаев заражения новым коронавирусом. За последние сутки число больных COVID-19 выросло на 90 758 человек.